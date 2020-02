Andrea Santagati/ Stella Manente, l’avrà trasformato nel nuovo Ben Stiller? (La pupa e il secchione)

Andrea Santagati ha rischiato ancora una volta di essere escluso da La Pupa e il Secchione 2020. Durante la parte finale della scorsa puntata, lui e Stella Manente sono stati scelti dai vincitori, ma il discorso della ragazza le ha permesso di oscurare Angelica Preziosi. Purtroppo data la classifica finale, Andrea è ancora a rischio ed è possibile che questa sera possa ritornare in qualche modo vicino al baratro. La sua coppia infatti ha registrato solo 32.5 punti e il demerito va soprattutto alla prova riconoscimento, in cui Stella non è riuscita a realizzare di avere di fronte il proprio Secchione. Un momento particolarmente divertente per il conduttore, che le ha fatto notare come la fisionomia del maestro di scacchi sia fin troppo particolare. “Perchè Andrea non si vuole fare toccare”, ha detto l’ammiccante e trasgressiva Manente per spiegare il proprio errore. Il merito della ragazza però è di aver fatto davvero di tutto per riuscire a far emergere la personalità di Andrea, sempre fin troppo ingessato. Con i suoi modi di fare da vamp, Stella forse sta facendo persino un pensierino sul loro futuro.

ANDREA SANTAGATI, L’ALLENAMENTO CON LA MAGNUM…

Andrea Santagati fa sempre la sua sporca figura ne La Pupa e il Secchione e 2020. Anche se si tratta per lo più dei momenti ironici, in cui il concorrente finisce come sempre nel mirino del conduttore. Vestito da trapper durante la prova musicale, Andrea non è riuscito ad oltrepassare la soglia della sufficienza, finendo così ultimo con la sua partner Stella Manente. Anche la prova cultura non è andata per il meglio e forse una nota di demerito va proprio al maestro di scacchi, visibilmente stanco dalla serie di test da sostenere. “Il momento più trasgressivo è stato quando mi hai guardato le te**e”, ha detto Stella Manente mentre preparavano il discorso sulla trasgressione. Anche se in imbarazzo, Andrea però ha negato tutto: la prova burlesque è quella che lo ha spinto a superare i suoi limiti. Forse però adesso dovrà rivedere i propri pensieri, visto che Stella ha spinto sull’acceleratore e ha fatto un azzardo in più, ricoprendolo del tutto di fango. Per poi aiutarlo a sciacquarsi via la maschera di bellezza total body sotto la doccia, proprio poco prima che Francesca Cipriani entrasse nella loro camera. Intanto Santagati ha avuto anche modo di allenarsi con la Magnum, ovvero quello sguardo seducente che Ben Stiller ha reso famoso nel suo film Zoolander. Prova superata per il maestro di scacchi? Insomma… Clicca qui per guardare il video di Andrea Santagati.

