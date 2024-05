Andrea Scanzi vs Laura Castelli/ Video, “Non lo vedi neanche col binocolo il 4% alle Europee”

Duro scontro fra il noto giornalista Andrea Scanzi, e l’ex Movimento 5 Stelle, Laura Castelli, andato in scena in occasione della puntata di due giorni fa del programma di La7, Otto e Mezzo, una lite decisamente accesa che i telespettatori si sono “goduti” in diretta tv. A riportarla è il quotidiano Libero che sottolinea attraverso il proprio portale online alcune delle parole di Scanzi all’indirizzo della sua interlocutrice: “Non la stimavo da deputata 5 stelle e neanche adesso”.

E pensare, sottolinea il giornale, che fino a poco tempo sembravano sulla stessa barca, ma evidentemente qualcosa è cambiato negli ultimi mesi. A far scattare la scintilla sono stati i sondaggi mostrati da Lilli Gruber in vista delle imminenti elezioni europee, e il giornalista de Il Fatto Quotidiano non sembra risparmiare colpi bassi nei confronti dell’ex sottosegretaria all’Economia del Movimento 5 Stelle, che è candidata appunto a Strasburgo con la lista Libertà di Cateno De Luca.

ANDREA SCANZI VS LAURA CASTELLI: “L’EX DIMAIANA…”

Il collega prevede un risultato deludente sia per la Lega quanto per il Movimento 5 Stelle, aggiungendo di essere curioso in merito ad alcuni politici come Renzi, Calenda e Fratoianni, circa lo sbarramento del 4 per cento. “A proposito di chi sta tra il 2 e il 5% – ha proseguito – la lista-caravanserraglio della Castelli, che io ricordo essere stata grande 5 Stelle, poi Dimaiana, poi Draghiana, oggi CatenoDeluchiana… Io l’ho visto il manifesto, basta guardare il simbolo: dentro ce ne sono 19, sembra il bar di Guerre stellari”.

Parole che non sono andate a genio alla stessa ex grillina, che ha ribattuto contrariata: “No questa si chiama democrazia, la democrazia di chi non vuole restare da solo all’angolo”, ma Scanzi risponde a tono: “La democrazia è anche far parlare gli altri, non la stimavo da deputata 5 stelle e neanche adesso”. Al che la candidata replica: “Me ne farò una ragione”, “Si figuri io. La Libertà li avete visti? Ci sono gli agricoltori, i pensionati, gli ambulanti, il popolo veneto, c’è Italexit…”, aggiunge ancora Andra Scanzi. Ma lo scontro non finisce qui perchè Laura Castelli non ci sta e invita il giornalista a “portare rispetto!”.

ANDREA SCANZI VS LAURA CASTELLI: “UNA DELLE POCHE BUONE NOTIZIE…”

Di nuovo il collega de Il Fatto: “Si rilassi, lei il 4% non lo vede neanche con il binocolo e continuerà a essere una parvenu della politica”, aggiungendo di essere certo che la Castelli non diverrà un europarlamentare durante la prossima tornata elettorale: “e sarà una delle poche buone notizie delle prossime elezioni”.

L’ex Movimento 5 Stelle risponde: “Oggi sono la mamma di un bambino di 2 anni, faccio il mio lavoro, la consulente, questa lista ha dentro mondi importanti che io pretendo non vengano infangati”, ma tali parole non sembrano ammorbidire la posizione di Scanzi che picchia duro: “Non ho nessuna stima dei complottisti no vax o dell’oscurantismo di Adinolfi”. A provare a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Lilli Gruber, che ha cercato di “difendere” in qualche modo il giornalista: “Forse Scanzi voleva dire che siete un po’ eterogenei”, ma la Castelli rivendica il programma del suo partito: “Siamo gli unici che hanno fatto un programma di 20 punti, c’è un sistema che ci vorrebbe divisi invece quelli sono temi importanti”.













