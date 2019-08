Andrea Zamperoni, chef italiano scomparso a New York/ Sabato l’ultimo avvistamento

Andrea Zamperoni, chef italiano a New York, è scomparso. Il 33enne cuoco del ristorante della Grande Mela, Cipriani, dislocato presso il Grand Central Terminal, è stato visto per l’ultima volta meno di una settimana fa, precisamente alle ore 21:00 del 17 agosto scorso. Il giovane è originario di Zorlesco, frazione di Casalpusterlengo (provincia di Lodi, Lombardia), e il dipartimento di Polizia newyorkese ha fatto scattare in queste ore le ricerche, come riferito dai colleghi dell’edizione online de Il Giorno. L’ultima volta che Zamperoni è stato visto stava lasciando il ristorante dove lavorava, sabato scorso, poi il nulla. C’è chi parla anche di un avvistamento il lunedì successivo, 19 agosto, attorno a casa, ma il ragazzo italiano non si è fatto più vivo al ristorante e di conseguenza è scattato l’allarme.

ANDREA ZAMPARONI, CHEF ITALIANO SCOMPARSO A NEW YORK

Un fatto insolito visto che sembra che il 33enne chef fosse molto preciso e puntuale, come ogni cuoco che si rispetti, e non avrebbe mai fatto ritardo sul posto di lavoro senza prima avvisare. “Ci uniamo all’apprensione della famiglia – le parole di Elia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo, intervistato dai microfoni dell’agenzia Adnkronos – nella speranza che il caso venga risolto rapidamente e ci affidiamo alla competenza delle autorità della polizia di New York perché si arrivi a notizie positive e a una conclusione felice della vicenda”. Andrea viveva da solo negli Stati Uniti ma nelle scorse ore il fratello che risiede a Londra si è recato proprio a New York per dare una mano come possibile nelle ricerche. Secondo quanto emerso in questi ultimi giorni, pare che Zamperoni sia salito su un’auto della Uber nella serata di sabato scorso, ma la sua destinazione resta un mistero. Le forze dell’ordine stanno cercando di indagare sui recenti contatti dello scomparso, per provare a capire a quando risale l’esatta scomparsa del giovane e se la “pista Uber” sia significativa o meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA