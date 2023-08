Andrea Zelletta conquista il Disco d’Oro in Francia/ L’ex di Uomini e Donne: “Un sogno che si realizza”

Andrea Zelletta conquista il Disco d’Oro in Francia: grande traguardo per l’ex di Uomini e Donne

È un momento d’oro per Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne da poche settimane è diventato papà per la prima volta: la compagna Natalia Paragoni ha dato alla luce la piccola Ginevra, che è oggi la loro gioia più grande. Zelletta nelle ultime ore ha raggiunto un altro importante traguardo, questa volta lavorativo. È stato proprio l’ex gieffino ad annunciare su Instagram di aver conquistato il Disco d’Oro in Francia grazie al suo singolo ‘Superstar’.

Con un post pubblicato su Instagram, in cui si mostra con Ginevra tra le braccia e il Disco d’oro appena ricevuto alle spalle, Andrea Zelletta ha rivelato: “Due dei miei più grandi sogni si sono realizzati: essere diventato papà e aver raggiunto il mio primo disco d’Oro con oltre 15 milioni di streaming in Francia. Coincidenze? Direi proprio di no. Solo tanto amore nella mia vita e molto impegno e dedizione per il mio Lavoro”.

Andrea Zelletta nella polemica: la replica dell’ex tronista alle accuse

Negli ultimi giorni Andrea Zelletta si è però trovato a far fronte ad una polemica sorta sul web nei suoi riguardi. L’ex tronista è stato accusato di essere lontano proprio ora che Natalia ha bisogno di più supporto, essendo appena diventata mamma. Una polemica alla quale Zelletta ha così replicato: “Oggi vorrei mettere in chiaro alcune cose. Innanzitutto, ringrazio tutti voi che mi seguite, che mi sostenete e che avete capito la situazione in cui mi trovo. Le vostre parole di supporto, i vostri messaggi e il vostro affetto sono molto importanti. Il mio lavoro mi porta a pubblicare determinati contenuti e condividere diverse esperienze. Sempre il mio lavoro comporta molti viaggi e questo sicuramente capiterà in futuro anche a Natalia. Vi chiedo di rispettare la nostra privacy e le nostre scelte, CHE FACCIAMO SEMPRE INSIEME e per il bene della nostra famiglia. Grazie”.

