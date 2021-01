Andrea Zelletta “Io me ne vado”/ Rabbia dopo il prolungamento del GF Vip

Andrea Zelletta non ha preso bene la notizia di un ulteriore prolungamento del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore i concorrenti sono venuti a conoscenza, da delle urla esterne alla casa, che il reality andrà avanti fino al 26 febbraio e non fino all’8, come annunciato prima di Natale. L’ex tronista non ha nascosto il suo nervosismo: “Io no, impazzisco. Veramente dò le testate contro il muro che vado all’ospedale. Non esiste…Mi sta venendo la claustrofobia, me ne vado”, ha detto nel caso venissero confermate le voci. Anche Stefania Orlando è apparsa molto contrariato dalla notizia. Cecilia Capriotti, una delle ultime new entry della casa, ha ricordato che spesso le persone che gridano fuori dalla hanno sempre avuto ragiono, quindi secondo lei è probabile che anche la notizia del nuovo allungamento del programma sia vera. “Ragazzi io non dormo stanotte”, ha risposto Rosalinda Cannavò. Secondo Giulia Salemi, invece, la notizia sarebbe falsa: “È impossibile, ce lo avrebbero già comunicato ai tempi che il programma si sarebbe prolungato”.

Andrea Zelletta contro il prolungamento del Grande Fratello Vip

Sui social i fan del Grande Fratello Vip hanno sollevato molto critiche sull’ulteriore prolungamento del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale. Nelle ultime ore è stato lanciato l’hashtag #NOALPROLUNGAMENTOGF, con tanto di petizione su Change.org. I fan, infatti, sono preoccupati per la salute mentale dei vip: “Un gioco non può e non deve portare a distruggere le menti dei concorrenti perché poi non si tratta più di un gioco!”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Spero vivamente che l’8 escono da questo circo che sembra non avere fine! SONO PERSONE, NON CARNE DA MACELLO!” e “BASTA, stanno malissimo a livello psicologico, non reggono per un altro mese e mezzo! Siate umani produttori…”, hanno scritto due fan su Twitter. Questa sera, lunedì 18 gennaio, Alfonso Signorini confermerà o smentirà l’ulteriore prolungamento fino al 26 febbraio?



