Andrea Zelletta/ “Matrimonio con Natalia Paragoni? Lei mi ha…” (Uomini e Donne)

“La mia vita grazie a lei è cambiata tantissimo…Prima ero un single incallito, adesso sono fidanzatissimo e felice…” Ad ammetterlo, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Tv Mia, è Andrea Zelletta, l’ex tronista di Uomini e Donne innamoratissimo della donna che ha scelto proprio nello studio di Canale 5: Natalia Paragoni. I due stanno insieme da sette mesi eppure per la coppia si parla già di matrimonio. Solo alcuni giorni fa Andrea ha infatti regalato a Natalia per il suo compleanno un anello, simbolo del fatto che l’ex tronista fa davvero sul serio. Nella stessa intervista ha così confermato che la convivenza a Milano procede al meglio: “La vita a due, sotto lo stesso tetto, procede alla grande…” ha ammesso Zelletta, che si è così espresso su quelli che sono i suoi progetti futuri.

Andrea Zelletta, non solo Natalia Paragoni: i progetti per il futuro

Ripensando al passato, Andrea Zelletta ha infatti ricordato con rammarico che “Giocavo a calcio, ma dopo due infortuni gravi ho smesso con quello sport…Per me è stato un dispiacere grandissimo…”. Oggi però ha altre passioni: “La musica mi ha sempre attratto…” fa sapere il fidanzato di Natalia Paragoni che ammette di sognare il cinema. Infatti sta iniziando a pensare di intraprendere la carriera di attore, valutando dunque i possibili studi che servono per diventarlo. Al magazine edito da Cairo Editore ha così svelato di avere in progetto di iniziare a frequentare un corso di recitazione e di dizione: “So che ci vuole tanto impegno e sudore, ma mai dire mai…” Ce la farà a realizzare il suo sogno?

