Andreea Rabciuc, il proprietario del casolare: “I carabinieri erano stati qui”/ “C’era una finestra sfondata”

A Jesi, in un casolare, è stato trovato un corpo. Uno dei proprietari della cascina, a Storie Italiane, racconta: “Ho trovato sfondato questa finestra, il lunedì dopo l’11 marzo 2022. Ho chiamato mio fratello e ho detto ‘Ho visto la finestra sfondata’ e lui è andato dai carabinieri e loro il mercoledì sono venuti a fare le ricerche. Il venerdì prima della scomparsa era venuto a fare la legna ed era tutto ok. Il mercoledì hanno fatto il sopralluogo. Dopo noi l’abbiamo aggiustata: qualcuno sicuramente sarà entrato”.

Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: "Non voleva suicidarsi"/ "È stata pestata, corpo pieno di lividi"

“A mio fratello serviva un po’ di legna secca ed è venuto nel casolare. Mentre prendeva la legna ha visto un osso: pensava ad un animale. Ha aperto la porta principale e tra questi vestiti ha visto un teschio. Ha chiuso tutto e chiamato i carabinieri” racconta ancora il proprietario. Secondo l’inviata di Storie Italiane, in questi due anni i proprietari del casolare non sarebbero mai entrati dentro ma avrebbero solamente controllato la zona circostante, dove tra l’altro una ditta si recava regolarmente per tagliare l’erba. Ci sarebbero, comunque, delle lacune nelle ricerche: infatti inizialmente l’ipotesi era di un allontanamento volontario. Forse per questo motivo il casolare non è stato ispezionato adeguatamente?

Minacce a donna disabile da parte dell'ex, attivato braccialetto elettronico/ Lei: “Ho paura lo stesso”

Andreea Rabciuc stanca della relazione con il fidanzat0?

La sera della scomparsa, avvenuta il 12 marzo 2022, Andreea Rabciuc aveva passato del tempo con il fidanzato e alcuni amici. La giovane a un certo punto sarebbe andata via senza cellulare né soldi: da quel momento sarebbero scomparse completamente le sue tracce. La ragazza avrebbe percorso una strada che portava proprio al casolare, che però sarebbe stato ispezionato dopo la scomparsa della giovane. Come è possibile, allora, che il corpo non sia stato visto dalle Forze dell’ordine? È stato visionato solamente dall’esterno oppure il corpo è stato portato lì dopo tempo?

Prof assolto da violenze sessuali: “Isolato e messo in un angolo”/ “Colpa di 5 ragazzini...”

Secondo le testimonianze, Andreea era stanca della sua relazione con il fidanzato Simone, indagato ora per omicidio. L’uomo avrebbe sequestrato il telefono della giovane dopo la scomparsa, non rispondendo alle chiamate della mamma e facendo un backup. Secondo le parole di Francesco, l’amico che aveva passato con loro la serata prima della scomparsa della ragazza, sembrava che lei fosse stanca della relazione. A confermare questa sensazione anche alcuni messaggi che Andreea aveva mandato all’ex fidanzato, dicendogli di voler cambiare vita. Sarebbe questo, secondo gli inquirenti, il movente del presunto omicidio, che verrà confermato solamente dopo l’arrivo dei risultati dell’autopsia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA