Andreea Rabciuc salita su un’auto nera?/ Francesco “Lite con Simone per gelosia”

Le novità sul caso di Andreea Rabciuc

E’ trascorsa un’altra settimana ma di Andreea Rabciuc al momento non ci sono ancora notizie. Secondo un’indiscrezione ancora tutta da verificare e svelata nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto di ieri, qualcuno avrebbe visto la giovane salire su un’auto di colore nero in prossimità del distributore di benzina. Gli inquirenti, intanto, sono tornati nuovamente nel casolare in cerca del corpo della ragazza scomparsa. Mentre la scorsa domenica proseguivano le ricerche, sul posto c’era anche Francesco, proprietario del casolare, il quale ha commentato: “Si sta creando uno spettacolo sempre sulla roulotte però quello che c’è da capire è quello che è successo dopo, chi l’ha presa, con chi è andata via, dove è andata e con chi. Perchè una persona che la vedo con i miei occhi che cammina e poi sparisce nel nulla è una cosa impossibile”.

Francesco non sa dire con certezza se la 27enne possa essersi messa d’accordo con qualcuno per andare via: “Io so solo che Simone è rimasto ancora un po’ e poi è andato via”. Francesco ha confermato che dopo essere andata via, nessuno avrebbe cercato Andreea Rabciuc: “Io sono rimasto dentro la roulotte, dopo loro sono andati via e io Simone l’ho visto solo al bare domenica sera e pensavo fosse stato un normale litigio”. Nei giorni successivi, tuttavia, ha confermato di essere andati a cercarla nei casali vicini.

Francesco proprietario del casale da dove è sparita Andreea Rabciuc interviene a Chi l’ha visto

Il fidanzato di Andreea Rabciuc, Simone Gresti a Chi l’ha visto ha raccontato un dettaglio preciso: la 27enne sarebbe uscita dal cancello e a rincorrerla sarebbe stata Aurora, mentre Francesco e lo stesso Simone sarebbero rimasti nella roulotte e dall’interno avrebbero visto che lei andava via. “Io ero sopra la porticina della roulotte ed ho visto Andreea andare via”, ha spiegato Francesco. “Simone era fuori dalla roulotte”, ha aggiunto, “dopo che ci ha fatto quel gestaccio lì, io non è che vado a rincorrere le ragazze degli altri che manco conosco”, ha spiegato ancora.

Francesco ha ribadito che aveva appena conosciuto la coppia: “E poi non è una bambina, ha 27 anni e non posso neanche sequestrare una persona e obbligarla a stare lì”. Quando Simone e Aurora sono usciti per prendere le birre, cos’altro avrebbero preso? “Non ero con loro, quello che fanno non lo so”, si è limitato a commentare Francesco. L’uomo ha inoltre smentito che Andreea si sia sentita male mentre loro erano in videochiamata. Sulla lite con Simone ha aggiunto: “Penso fosse un litigio di coppia, quindi per gelosia”.











