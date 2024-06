Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sposano?/ Le parole dell’ex Uomini e Donne fanno sognare il web

Angela Caloisi e Paolo Crivellin pensano al matrimonio?

Angela Caloisi e Paolo Crivellin formano una delle coppie più belle di Uomini e Donne e amate dai fan che, dopo i dubbi iniziali, si sono ricreduti vedendo l’amore tra i due che è cresciuto sempre di più. La storia tra i due è iniziata nel 2018 quando Paolo Crivellin accettò di diventare un tronista di Uomini e Donne e, durante il suo percorso, conobbe non solo Angela Caloisi, ma anche altre corteggiatrici come Giorgia Caldarulo, Marianna Acierno ed Ester Glam.

Tra tutte, però, Paolo decise di chiudere il suo percorso da tronista scegliendo proprio Angela Caloisi e spiazzando opinionisti e pubblico che avevano espresso tutti sulla durata della coppia. A distanza di anni, invece, Angela e Paolo non solo stanno ancora insieme, ma sono sempre più uniti e innamorati al punto da non rigettare l’idea di coronare tale amore con il matrimonio.

Le parole di Angela Caloisi sul matrimonio con Paolo Crivellin

Insieme da anni, Angela Caloisi e Paolo Crivellin condividono tutto insieme, anche il lavoro e in futuro non escludono la possibilità di sposarsi. Ad esporsi in tal senso è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, rispondendo alla domanda di un follower che le ha chiesto se con Paolo parli di matrimonio, ha risposto così: “Sì, parliamo di matrimonio. Sono innamorata dell’amore io e impazzisco per i matrimoni. Attendo», ha detto Angela.

La Caloisi, inoltre, ha parlato anche delle dimostrazioni d’amore che è solito darle il fidanzato: «Quando è appagato più per i miei successi che per i suoi, quando tratta con gentilezza le persone che amo e quando sorride se vede che mi sto divertendo». Dopo la proposta di matrimonio di Andrea Cerioli ad Arianna Cirrincione, dunque, arriverà presto anche quella di Paolo Crivellin ad Angela Caloisi?

