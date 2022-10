Angela Celentano, attesa per il dna/ Avv. Ferrandino “Trepidazione ma no illusioni”

L’avvocato di Angela Celentano, Ferrandino, storico legale della famiglia della bimba scomparsa 26 anni fa dal monte Faito, è stato intervistato oggi in collegamento dal programma di Canale 5, Mattino Cinque. Si parla delle ultime novità legate a due ragazze che potrebbero “essere” Angela Celentano, a cominciare da quella per cui è stato già prelevato il dna. Secondo l’avvocato Ferrandino è difficile che quest’ultima segnalazione sia Angela Celentano, ma non è da escludere comunque sia un’altra ragazza scomparsa dall’Italia anni fa.

Angela Celentano/ Avv Ferrandino "Pista Sud America? Difficile avvicinare la ragazza"

“La telefonata mi ha confermato che sono arrivati i vari reperti – ha spiegato il legale in diretta tv – e in giornata dovrebbero darci i risultati, salvo qualche problema di carattere tecnico”. Quindi Ferrandino ha aggiunto: “Il prelievo che ho fatto io, come è stato riferito dal laboratorio, era buono, quello dei genitori è stato fatto presso la farmacia e c’era del gel che potrebbe inquinare il materiale quindi stanno lavorando per vedere se dovranno rifare il tampone o se possono salvare il dna”.

Angela Celentano/ Nuovo appello dei genitori, "La foto della ragazza sudamericana…”

ANGELA CELENTANO: LA SEGNALAZIONE DAL SUD AMERICA

Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino Cinque, ha quindi chiesto quale sia lo stato d’animo della famiglia di Angela Celentano in questi giorni, e l’avvocato Ferrandino, ha risposto: “Tutte e due le famiglie stanno vivendo con grande trepidazione, io che conosco meglio i signori Celentano, fra di noi c’è un rapporto professionale e personale, posso dire che stanno vivendo con uno stato di trepidazione pur senza farsi illusioni”.

Ricordiamo che oltre alla segnalazione del dna di cui vi abbiamo parlato più sopra, la famiglia di Angela Celentano sta lavorando anche su una pista in Sud America, dove vi sarebbe una ragazza molto somigliante alla giovane scomparsa, che però sarebbe un po’ difficile da avvicinare in quanto facente parte di una famiglia molto potente e benestante. Si sta cercando di lavorare per ottenere anche da lei il campione del dna, ma per ora ogni tentativo è andato vano.

Angela Celentano è ancora viva?/ La nuova pista sudamericana e i dubbi sul rapimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA