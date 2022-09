Angela Celentano, la mamma: “Crediamo alla nuova pista”/ L’avvocato: “Atteso dna”

I riflettori si sono nuovamente accesi sul caso della scomparsa di Angela Celentano, dopo l’individuazione di una ragazza in Sud America che esteticamente appare molto simile alla bimba sparita dal Monte Faito 26 anni fa. Quarto Grado si è occupata del caso, intervistato i genitori, Mamma e Catello, in diretta tv, nonché l’avvocato di famiglia, Luigi Ferrandino. “Ci stiamo credendo ma rimaniamo con i piedi per terra – spiega la mamma – non è semplice, dopo tanti anni, trovarsi di fronte ad una foto e riconoscere o meno angelo. come sempre la speranza c’è e allo stesso tempo rimaniamo con i piedi ben fissi a terra”. Così invece il papà di Angela Celentano: “Fa ben sperare la somiglianza con le altre due figlie, Naomi e Rossana, poi c’è questa voglia sul basso schiena”. In merito invece all’idea che i due si sono fatti sul rapimento della figlia: “Noi pensiamo che Angela sia stata rapita a scopo di adozione internazionale. è un’ipotesi che ci dà speranza di trovarla prima o poi viva e di portarla a casa”.

Quindi ha ripreso la parola la mamma: “Il nostro appello si rinnova ancora oggi: se qualcuno ha visto, anche la cosa più banale, che possa parlare, perchè noi da parte nostra non ci fermeremo fino a che non ritroveremo la nostra Angela, penso che sia opportuno togliersi questo peso dalla coscienza se ha visto qualcosa, lo può fare in qualsiasi modo”. E ancora: “Renato (l’ultimo che avrebbe visto Angela ndr), è venuto anche a casa nostra, e ci ha detto che vuole che venga fuori la verità, e che è stanco di questa storia. Le figlie stanno seguendo le pagine Facebook che in questi giorni stanno andando benissimo e stiamo arrivando in tutto il mondo, si stanno muovendo in questo campo per il momento”.

ANGELA CELENTANO, L’AVVOCATO DI FAMIGLIA: “QUESTO NEO…”

Sulla vicenda Angela Celentano si è espresso anche il legale della famiglia, Luigi Ferrandino: “Abbiamo confrontata la ragazza e una delle sorelle vedendo la foto ha detto ‘mamma ma questa sono io’. C’è poi questo neo sulla schiena che è uguale per forma e colore a quello che aveva Angela Celentano, anche se Angela lo aveva più a destra. Interpellata una dermatologa ci ha detto che crescendo il neo si poteva “spostare”, ed avrebbe avuto questa traslazione”.

E ancora: “Le segnalazioni che arrivano sono tante, c’è una scrematura da parte dei consulenti e da parte della famiglia. Questa sembra la segnalazione più credibile, non ci facciamo illusioni ma stiamo verificando se tutte le informazioni che stiamo acquisendo possono dare concretezza a questa posta. occorre la prova del dna e stiamo lavorando per gli esami necessari per avere l’esito”.

