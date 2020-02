Angela Fiala madre Andrea Montovoli/ Vicina al figlio quando si drogava

Angela Fiala è la madre di Andrea Montovoli, il trentaquattrenne in gara al Grande Fratello Vip 4. Senza timore di smentita, possiamo affermare che sia la donna più importante della vita dell’attore, che, dopo aver dovuto affrontare a soli dodici anni il dramma della morte del padre, ha iniziato ad affiancare il lavoro allo studio per aiutarla e sostenerla nella vita di tutti i giorni. Proprio in queste ore, nella Casa più spiata d’Italia, Andrea si è lasciato andare a un gesto tenero nei confronti di sua mamma: ha tracciato sul vaso di una pianta la scritta “Mum”, “mamma” in inglese, disegnando a corredo un grande cuore. e baciando poi la pianta stessa in segno d’affetto.

D’altro canto, Angela Fiala è sempre stata presente nell’esistenza di suo figlio, anche quando lui ha attraversato un periodo difficile, legato all’utilizzo di sostanze stupefacenti. “Mia madre per tanti anni mi ha detto di non dire niente – ha raccontato nei giorni scorsi Montovoli –… Ma ora che ho riaperto il pentolone penso: ‘Che male c’è?’. È grazie a quello se ho iniziato a recitare”. Per poi aggiungere: “Non posso dire cosa è successo, ma è la cosa più brutta che mi sia potuta succedere. Parliamo di sei mesi passati in quel modo. E gli anni a seguire, non è che… Quando tocchi certe corde capisci che la libertà non è solo più una parola, ma è un peso notevole e fondamentale nella propria mente. Mio padre non c’era più da un paio d’anni e io facevo tante cazzate. Ad oggi non me ne vergogno, perché è una bella storia di resilienza”.

