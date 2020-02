Angela Finocchiaro/ La due volte vincitrice del David di Donatello a Sanremo 2020

L’attrice e grande comica italiana Angela Finocchiaro è stata invitata al 70esimo Festival della Canzone italiana come ospite. Il suo debutto sul palco dell’Ariston in particolare è previsto per l’ultima serata dell’evento, l’8 febbraio. Nell’occasione, insieme al padrone di casa, Amadeus, promuoverà tanti dei suoi progetti. La Finocchiaro, in compagnia dei colleghi di sempre, Diego Abatantuono, Paolo Rossi e Massimo Ghini, porterà un po’ di brio e comicità sul palco di Sanremo. La sua è sicuramente una delle ospitate più attese dell’edizione del Festival di musica italiana. C’è grande curiosità per scoprire cosa faranno gli attori del nuovo film di Fausto Brizzi, “La mia banda suona il pop”, e le premesse sono ottime: un mix di energia e comicità, con la Finocchiaro grande protagonista. Ricordiamo che l’artista milanese in carriera ha vinto due volte il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per La bestia nel cuore (2006) e Mio fratello è figlio unico (2007).

ANGELA FINOCCHIARO, TANTI PROGETTI ALL’ORIZZONTE

Attualmente i progetti di Angela Finocchiaro sono tanti. Al momento, infatti, va in scena il suo spettacolo “Ho perso il filo”. Nel corso della sua esibizione l’attrice si cimenta a provare nuove forme espressive e linguaggi. La sua ironia trasgressiva e la sua comicità moderna saranno al servizio di una sola missione attraversare il labirinto e combattere il Minotauro. La Finocchiaro insomma presenterà un’eroina del tutto nuova, tra incertezze e tentennamenti nel segno di quello che sarà un grande successo. Lo spettacolo al momento sta andando in scena in tutti i teatri italiani e anche all’estero, in particolare a Lugano in Svizzera. Nel nuovo film “La mia banda suona il pop”, lei interpreta Micky, ex componente del gruppo musicale Popcorn, divenuti molto famosi negli anni ’80 e poi caduti in disgrazia…





