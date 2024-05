Angela Maria Cossellu rassegna le dimissioni ad Eur Spa/ Non sarà più Amministratrice delegata

Con una mossa che nessuno – almeno al di fuori della società – si aspettava, nella giornata di martedì Maria Angela Cossellu ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di Amministratrice Delegata di Eur Spa: la società controllata al 90% dal Ministero dell’economica e al 10% dal comune di Roma, nata nel 1942 per gestire, valorizzare e sfruttare l’enorme patrimonio immobiliare dell’Expo che si tenne quell’anno e che oggi gestisce il più importante Polo fieristico della Capitale.

La decisione di Maria Angela Cossellu, come dicevamo, non era stata anticipata da nessuna indiscrezione e sarebbe stata comunicata alla presidenza e al Collegio sindacale dalla stessa (ex) AD durante la seduta di martedì del Consiglio di Amministrazione di Eur Spa: in una nota il presidente Enrico Gasbarra ci ha tenuto a ringraziare personalmente “l’ing. Cossellu per i risultati raggiunti” e ha accettato le dimissioni, chiedendo di garantire continuità al servizio almeno fino alla prossima Assemblea societaria. Maria Angela Cossellu – riferisce il sito MilanoFinanza – avrebbe assicurato la sua presenza almeno al prossimo 18 giungo 2024, giornata dell’Assemblea e, se necessario, fino alla nomina del suo sostituto.

Chi è Maria Angela Cossellu e perché si è dimessa da Eur Spa

Si chiude, insomma, l’esperienza di Maria Angela Cossellu all’interno degli uffici di Eur Spa, dopo un turbolento inizio nel gennaio del 2022, quando si trovò davanti una società con un buco di bilancio da 84 milioni di euro, prossima alla liquidazione per l’impossibilità di pagare gli stipendi ai dipendenti. Oggi, invece, il gruppo ha raggiunto un positivo +34% nel fatturato annuale, grazie proprio alla saggia guida dell’ingegnera Maria Angela Cossellu: secondo delle indiscrezioni, infatti, la scelta di lasciare la nave di Eur Spa da sarebbe motivata da un’altra offerta di lavoro che ha ricevuto e non da screzi con il Cda o i soci.

Laureata in Ingegneria Elettronica al prestigioso Politecnico milanese, negli anni ’80 ha iniziato a lavorare per Italtel Spa nel ruolo di Project Manager, per poi passare cinque anni dopo a Vodafone – dove ha raggiunto alcune posizioni dirigenziali di spicco – e poi ancora ad EurozonVita. La svolta per Maria Angela Cossellu è arrivata con l’ingresso nel gruppo Zurich e il passaggio a gennaio 2021 al ruolo di Amministratrice delegata di Eur Spa.











