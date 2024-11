Angela Melillo sarà una delle ospiti della trasmissione tv Verissimo in onda sabato 23 Novembre 2024. Da Silvia Toffanin la donna tratterà di tanti temi, dal lavoro fino alla vita privata e parlerà anche del rapporto con il suo ex marito Ezio Bastianelli. L’uomo è stato una delle persone più importanti della vita della donna ed è il padre di Mia, figlia della coppia nata il 30 Maggio 2008.

Ezio e Angela si sono sposati nel 2006 e si è separata nel 2013. L’uomo, la donna lo ha sottolineato a più riprese, continua ad essere una presenza costante nella loro vita ed è un padre presente per la piccola Mia. La separazione tra i due è avvenuta in rapporti piuttosto pacifici;

Di Ezio Bastianelli non si conosce la data di nascita, ma sappiamo che è un noto ristoratore romano e mantiene un ottimo rapporto con la donna e con tutta la famiglia. Lei in un’intervista a Dipiù ha parlato: “Undici anni insieme di cui cinque di matrimonio e non sono pochi. Sono una vita se consideri che ci sono progetti comuni, i sogni e soprattutto nostra figlia, la piccola Mia”.

Angela Melillo e i motivi della rottura con Ezio Bastianelli

A un certo punto della vita è difficile capire chi è la propria anima gemella. Inizialmente Angela ed Ezio hanno vissuto la propria favola ma ad un certo punto le parti hanno interrotto la relazione ed ognuno ha preso la propria strada con Angela Melillo che ora vive un secondo matrimonio con Cesaro Del Mauro. Angela Melillo nel corso dell’intervista ha spiegato i motivi della rottura del proprio primo matrimonio:

“Diciamo che è come se si fosse rotto l’Incantensimo. Lo ammetto, io per mesi ho avuto la testa altrove…A un certo punto io ho perso una persona a me molto cara ma tu – nonostante fossi ridotta come un vero straccio – hai fatto di tutto per starmi vicino”, spiegando quindi che ritiene maggiori le colpe proprie per il divorzio piuttosto che nella coppia”. Infine la donna ha concluso senza remore:

“Un problema era anche la nostra intimità che non era più quella di una volta. Capisco, poi c’è l’abitudine e a mano a mano che i giorni passano sento il peso di questa crisi che avanza ogni giorno di più”, con la donna che si è confessata e ha spiegato le proprie difficoltà. Ezio c’è sempre per Mia e più volte Angela lo ha voluto sottolineare per elogiarlo.