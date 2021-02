Angela Merkel, video gaffe al Bundestag/ Dimentica mascherina e corre a riprenderla

Angela Merkel non cede sulla linea dura contro la pandemia Covid in Germania ed è inflessibile anche con se stessa, ma anche a lei capitano delle gaffe. Al termine di un suo discorso in Parlamento si è dimenticata la mascherina tornando al suo posto. Gliel’hanno fatto subito notare e lei è corsa subito a recuperarla, sorridendo sì ma per l’evidente imbarazzo. Succede a tutti, anche alla cancelliera tedesca, nota per la sua puntualità e precisione, di dimenticare la mascherina. Tra l’altro nel suo intervento aveva parlato della decisione del governo tedesco di estendere il lockdown in Germania per contenere i contagi da coronavirus che stanno crescendo di nuovo a causa delle varianti Covid.

Resasi conto di non avere il dispositivo di protezione, Angela Merkel è corsa verso il podio dove aveva parlato poco prima, poi tornando a sedere tra i banchi ha scosso il capo rimproverando se stessa per quella dimenticanza. La scena non è sfuggita alle telecamere, anzi il video è subito diventato virale sui social.

MERKEL DIMENTICA MASCHERINA E CORRE A RIPRENDERLA

Il siparietto di qualche giorno fa al Bundestag sta facendo sorridere, anche perché anche una “super” donna come Angela Merkel sbaglia, esattamente come noi comuni mortali. E quindi capita anche a lei di dimenticare la mascherina, nel suo caso sul leggio da dove aveva appena finito di parlare al Parlamento tedesco. Chissà se a distrarla è stata la soddisfazione per gli applausi che aveva appena ricevuto. Con quel sollievo si è incamminata verso il suo posto, realizzando solo in un secondo momento di essere senza mascherina, a differenza degli altri. In Germania i discorsi all’assemblea del Bundestag si tengono, infatti, da un podio che si trova al centro dell’emiciclo e quindi chi parla è autorizzato a togliere la mascherina, perché è a distanza dagli altri. Stesso discorso per le conferenze stampa, dove gli oratori vengono sistemati a debita distanza, pertanto sono gli unici a cui è permesso di non indossare la mascherina. Di seguito il video della scenetta che sta circolando sui social.