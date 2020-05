Angela “Non ce n’è Covid”: “Barbara D’Urso mi ha rovinato”/ “Minacciata di morte dal web”, oggi la replica

Pubblicità

Angela di Mondello chiarisce la sua posizione a Live Non è la D’Urso dopo i tanti insulti e le cattiverie ricevute tramite la rete, dopo l’ormai famoso stralcio di intervista ad una inviata di Live, dove sembrava negare l’esistenza del Coronavirus. “Non ce n’è Covid”, aveva detto. Quattro parole trasformate in pesanti tormentoni dal web, che ha inevitabilmente preso di mira la malcapitata Angela. La sua frase le è costata cara, con insulti e minacce rivolte a lei e a tutta la sua famiglia da moltissimi internauti. Tutto parte dalla semplice intervista trasmessa durante la trasmissione di Barbara D’Urso, con un servizio girato a Palermo, dove la signora Angela esprimeva la sua rabbia e la sua perplessità circa l’emergenza Coronavirus e le conseguenti limitazioni.

Live Non è la D’Urso e il tormentone “non c’è covid”

Durante la puntata di Live Non la D’Urso viene trasmesso il filmato di Angela, ormai popolare sul web per la frase “Non ce n’è Covid”. Una frase pronunciata durante un’intervista di Live Non è la D’Urso e che le si è ritorta contro. In un collegamento con la padrona di casa nella puntata di stasera, Angela si dice mortificata per quanto accaduto e mostra molta rabbia per la reazione del web. “Mi hanno augurato la morte di un figlio”, spiega Angela. La D’Urso ci tiene a condannare i messaggi ricevuti da Angela sui social, con auguri di morte e minacce di vario tipo. “Io e la mia famiglia siamo rimasti due mesi a casa – aveva già spiegato e ribadito Angela – E’ ovvio che abbiamo rispettato tutte le prescrizioni per fronteggiare l’emergenza. Senza lavoro e una bambina da mantenere siamo riusciti ad andare avanti”.



