Angelo Branduardi choc: “Una fan tentò di accoltellarmi”/ “Venne a casa mia e…”

Angelo Branduardi ha raccontato a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio odierno, lunedì 4 aprile 2022, che rischiò di essere accoltellato da una fan francese: “Era il mio primo concerto al palazzo dello sport e mi aveva chiesto di entrare, perché non c’erano biglietti. La facemmo entrare alle prove addirittura. Poi, mesi dopo, si è presentata a casa mia, dicendo che lei aveva mollato tutto e che si sarebbe occupata di mia figlia e del giardino, grande come una poltrona, per rendere l’idea. Noi le abbiamo detto che non si poteva e lei ha tirato fuori un coltello. Io avevo già capito le sue intenzioni, perché continuava a lavarsi le mani”.

ANGELO BRANDUARDI: “PARLAMMO PER ORE E LA CONVINSI A PARTIRE”

Quando ha estratto il coltello, “io ho allontanato in primis mia moglie e mia figlia. Le ho parlato per ore e ore e sono riuscito a capire che aveva un figlio che si chiamava Parsifal e che era stato affidato a una famiglia situata in una città a 20 minuti di treno da Lourdes. L’ho convinta ad andare all’aeroporto. Fortunatamente, quando siamo arrivati là, c’era un aereo che partiva per quel luogo due ore dopo”.

