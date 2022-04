Angelo, compagno Floriana Secondi/ “Lo conosco da 18 anni e lo amo perdutamente”

Una delle naufraghe più chiacchierate di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022 è Floriana Secondi. La donna con questo reality ha deciso di rimettersi in gioco e dopo aver attirato alcune critiche per il suo comportamento durante le prime puntate del reality ha deciso di rimettersi in riga soprattutto per suo figlio che fa il tifo per lei dall’Italia. Oltre a suo figlio Domiziano tifare per lei c’è anche il suo compagno Angelo.

Floriana Secondi attualmente è fidanzata da 7 anni con Angelo, un architetto romano lontano dal mondo dello spettacolo. Di lui non si hanno molte informazioni se non quelle che la naufraga ha condiviso con il grande pubblico, come ha detto la donna stessa da Barbara D’Urso: “Sono 7 anni che stiamo insieme, è una persona che conosco da 18 anni e che amo perdutamente”.

Angelo, compagno Floriana Secondi: “Tra i primi a credere in me”

Floriana Secondi durante quell’intervista ha voluto mettere in chiaro la situazione tra lei e il suo fidanzato: “È più grande di me. Niente convivenza e niente figli tra di noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”.

Con Angelo, Floriana ha ritrovato la serenità dopo le sue storie passate. La donna è stata fidanzata con Mirko Fantini da cui ha avuto suo figlio e successivamente ha avuto una relazione on Khaled Shaban, un cantante ballerino, oltre che la relazione molto tormentata con il ballerino Daniele Pompili.

