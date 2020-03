Angelo Pintus, video per i bambini / “Il mondo dei calzini ai tempi del coronavirus”

Angelo Pintus risponde all’emergenza Coronavirus a suo modo, realizzando un divertente video messaggio per i bambini più piccoli “Mi hanno scritto dalla clinica De Marchi di Milano, ci sono tanti bambini ricoverati che si trovano da soli e questa dev’essere una roba veramente complicata” introduce il comico. “Questo video di oggi è per i bambini, per i più piccoli…”. Angelo Pintus vuole regalare un sorriso ai bimbi della clinica De Marchi e allora immagina un mondo di calzini per raccontare il coronavirus: “Siccome non sapevo cosa fare, anche perché qui in questo appartamento non c’era niente, se non dei calzini, ho pensato: perché non immaginiamo il mondo dei calzini ai tempi del coronavirus?”. Angelo Pintus caratterizza “tutti i calzini del mondo che hanno un sacco di guai”. Con le sue voci strepitose racconta l’emergenza dal punto di vista dei calzini: “Io sono proprio nero, tre calzini si sono persi in lavatrice”. “Fate finta che non sto facendo quello che sto per fare..”, avverte Angelo Pintus prima di regalare un’altra caratterizzazione di un calzino romano. “Peggio di questo non posso fare”, commenta il comico prima dei saluti. Il suo video postato sui social è già apprezzatissimo sui social, soprattutto dai più piccoli: “Chiedo scusa ai bimbi ma niente…ci vediamo sicuramente presto“, chiude Pintus maneggiando simpaticamente una pecorella pupazzo.

