Angelo Pisani e Agata, marito e figlia Katia Follesa/ “Siamo una social family”

Angelo Pisani e Agata sono il marito e la figlia di Katia Follesa, la famosa comica lanciata dal palco di Zelig quando all’epoca faceva coppia con la collega e amica Valeria. Anche Angelo Pisani ha seguito le orme della moglie e da attore comico dei Pari e Dispari ha invece calcato il palco di Colorado finendo poi per essere una vera e propria star sui social e anche nel piccolo schermo ma da quando fanno coppia fissa ormai la loro vita è cambiata e non solo per via della relazione che li tiene insieme ma anche per via di quello che succede sui social, i loro continui scherzi e i loro video che hanno dato vita poi ad un programma tutto nuovo in onda nella seconda serata di Real Time e che ha messo in mostra anche la piccola di famiglia, Agata, ovvero la Social Family in cui si raccontano come una vera e propria sitcom in stile Casa Vianello.

Angelo Pisani e Agata, marito e figlia Katia Follesa

Angelo e Katia si sono incontrati sul palco di Zelig e stanno insieme dal 1999. Prima di fidanzarsi ufficialmente, i due si erano già conosciuti durante un laboratorio e fu allora che scoccò la scintilla che portò lui a chiedere il numero di Katia per continuare a sentirsi e vedersi anche in seguito anche se il loro è stato un inizio di conoscenza un po’ burrascoso, lei stessa ha raccontato: “Iniziamo ad uscire, ci baciamo… Lui però ne aveva più di una di ragazza allora. Noi all’inizio ci vedevamo ma come trombamici. La distanza poi non ci aiutava poi…Poi però abbiamo capito che sotto c’era qualcosa di davvero solido, così siamo tornati insieme”. Cosa rivelerà oggi della sua nuova vita ospite di Verissimo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA