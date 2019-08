Angelo Sanzio “Viso rovinato: ho rimosso masse di silicone”/ “Salvato dalla d’Urso”

Ancora problemi per Angelo Sanzio. Il Ken italiano, opinionista fisso nei salotti di Barbara d’Urso, è stato costretto ad intervenire nuovamente alla chirurgia e non per una questione estetica, bensì per evitare gravi problemi alla sua salute. Lo racconta lui stesso alle pagine del settimanale Vero in edicola questa settimana. “Mi hanno rimosso delle masse in silicone che erano state inserite nei miei zigomi e mi hanno sistemato una cicatrice sugli occhi.” ha raccontato Angelo Sanzio alle pagine del noto settimale. Il Ken italiano spiega poi come siano arrivate simili problemi “Era la conseguenze di una blefaroplastica che avevo fatto in precedenza. Mi sto muovendo chiedendo l’aiuto di persone competenti”.

Angelo Sanzio ringrazia Barbara d’Urso: “Se non fosse stato per lei…”

Angelo Sanzio aveva già accennato questo problema proprio nel salotto della d’Urso. Ed è infatti proprio alla nota conduttrice che dedica delle parole molto sentite: “Devo ringraziare Barbara d’Urso e un suo opinionista, il professor Alessandro Gualdi: nel corso di una puntata di Pomeriggio 5 si sono accorti che c’era qualcosa che non andava.” Sanzio ha infatti ammesso di essere finito in precedenza in mani sbagliate: “Negli anni passati mi sono affidato a quelli che ritenevo essere dei bravi specialisti – ma in realtà non lo sono! – e con il passare del tempo si sono presentati degli inestetismi.” Dopo tutti questi problemi, Angelo ha deciso di fermarsi un po’: “metterò un freno alle mie operazioni, ma non amo dire un no definitivo. Nella vita bisogna migliorarsi di continuo”, ha concluso.

