Angelo Scandurra è morto/ Poeta vittima di un problema cardiaco

Lutto nel mondo della cultura italiana: è morto il poeta Angelo Scandurra. Come riportano i colleghi dell’Ansa, il 72enne era ricoverato in ospedale a Catania per un problema cardiaco e purtroppo non ce l’ha fatta. L’annuncio è arrivato sui social network, come riportato da Ragusa News: «Questa notte è morto Angelo Scandurra, poeta, editore, uomo visionario, grande intellettuale».

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno: la famiglia ha spiegato all’agenzia di stampa che le condizioni di salute del poeta sembravano in miglioramento, ma nel cuore della notte la situazione è precipitata e per lui non c’è stato niente da fare. Oltre all’attività artistica, ricordiamo il suo impegno in politica: dal 1994 al 2003 è stato sindaco di Valverde.

ANGELO SCANDURRA É MORTO: ADDIO AL POETA VISIONARIO

Nato ad Aci Sant’Antonio nel 1948, Angelo Scandurra è stato uno stimato poeta ma non solo: ha svolto un importante ruolo in veste da editore, pubblicando oltre 100 libri di poesia, narrativa, saggistica ed arte. Definito «un San Francesco della poesia assolutamente e aspramente laica» da Luca Canali, Angelo Scandurra dal 2003 al 2009 è stato direttore artistico della sezione Arte di Etnafest. Grande amico di Vasco Rossi, il 72enne convinse il Blasco a fare una recita di sue poesie nella piazza della sua Valverde, un evento ricordato con grande affetto da molti fan del rocker di Zocca ma non solo.



