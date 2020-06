Animagemella.com/ Su Canale 5 il film con Erika Christensen (oggi, 3 giugno)

Pubblicità

Animagemella.com sarà trasmesso da Canale 5 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno, a partire dalle ore 17:10. Si tratta di una pellicola realizzata in Canada nel 2016 da Harvey Kahn con regia affidata a Terry Ingram, il soggetto è stato scritto da Barbara Curry e la sceneggiatura è stata sviluppata da Neil Cervin. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Christopher NIckel e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato Neil Cervin. Nel cast sono presenti tra gli altri Erika Christensen, Paul Greene, Antonio Cupo, Ali Liebert, Patrick Gilmore e Tom Butler.

Animagemella.com, la trama del film

Ecco la trama di Animagemella.com. Ci troviamo nella città di Chicago dove vive una donna di nome Katherine la quale nonostante il grande successo che riesce ad ottenere in ambito professionale, non trova uguale soddisfazione per quanto concerne l’ambito sentimentale. Lei lavora come dirigente nella società di investimenti di suo padre e questa sua posizione di potere si è dimostrata negli anni una sorta di deterrente instaurando negli uomini una sorta di timore reverenziale.

Infatti tutti gli appuntamenti e i flirt che si sono susseguiti nel corso degli anni, si sono dimostrati degli enormi fallimenti dovuti soprattutto alla capacità della donna di essere molto decisa nelle proprie decisioni. Nella città di Chicago vive anche Jack il quale è un infermiere professionale che opera in uno dei più importanti ospedali cittadini. Anche lui si trova a fare i conti con enormi delusioni in ambito sentimentale e soprattutto si trova ad avere a che fare con il problema esattamente l’opposto di Katherine.

Pubblicità

Infatti le donne spesso e volentieri lo snobbano in ragione di una professione non proprio ottimale e di prestigio. La segretaria della donna che peraltro è anche una delle sue migliori amiche, propone di iscriverla ad un sito di incontri dove poter selezionare un profilo che possa essere di suo interesse. Tuttavia, per poter tutelare l’immagine dell’imprenditrice decidono di creare un account falso utilizzando il nome della sua migliore amica anche per non spaventare gli uomini. Lo stesso ragionamento viene fatto da Jack il quale si scrive nello stesso sito di incontri ma per avere successo decide di mentire per quanto riguarda la sua professione trasformandosi in un medico professionale.

I due combinano un appuntamento durante il quale si rendono conto di essere fatti l’uno per l’altra. Le cose vanno avanti in maniera ottimale ma alla base del loro rapporto ci sono bugie e falsità che presto tardi presenteranno il loro salato conto da pagare. Insomma, bisognerà fare i conti con i contraccolpi che indubbiamente ci saranno una volta che sia Jack che Katherine diranno la verità sulle loro vite e sulla loro professione. Il loro amore saprà essere più forte delle bugie?



© RIPRODUZIONE RISERVATA