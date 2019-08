Animagemella.com/ Su Canale 5 il film con Paul Greene (oggi, 23 agosto 2019)

Animagemella.com andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di venerdì 23 agosto, alle ore 16.30. Si tratta di un film romantico per la televisione di produzione canadese del 2016 diretto da Terry Ingram (Amore in panchina, Amore sotto le stelle, Odysseus and the Isle of Mists) ed interpretato da Erika Christensen (Perfect score, Swimfan – La piscina della paura, Litigi d’amore), Paul Greene (A Christmas detour, My favourite wedding, la serie tv Bitten), Ali Liebert (Wonder, La parata dell’amore, Harper’s island) e Antonio Cupo (Ricomincio da ieri, Segreti e tradimenti, For better or for worse). Il film è stato trasmesso in Italia per la prima volta nel 2017.

Animagemella.com, la trama del film

Ora è il momento della trama di Animagemella.com. Katherine (Erika Christensen) è una donna in carriera, dirigente in una grande azienda. Purtroppo la sua vita sentimentale non è altrettanto di successo e la donna è convinta che gli uomini siano intimoriti dalla sua posizione di potere sul lavoro e dai suoi successi. Per trovare l’anima gemella si lascia convincere da una sua amica (Ali Liebert) ad iscriversi ad un sito di incontri, dove però dichiara di essere una semplice segretaria per evitare di mettere in soggezione eventuali uomini interessati al suo profilo. Contemporaneamente anche Jack (Paul Greene), un giovane infermiere, decide di iscriversi allo stesso sito e pubblicare un profilo. Il suo migliore amico (Antonio Cupo) però modifica la sua pagina facendolo figurare come un medico e non un semplice infermiere, con l’intenzione di dargli maggiore prestigio. Proprio grazie al sito i due si incontrano, si conoscono e cominciano a frequentarsi. Fra i due sboccia l’amore, ma nè Katherine nè Jack trovano il coraggio di confessare di avere mentito sulla loro professione. Il momento del confronto viene continuamente rimandato e fra i due sembra andare tutto bene, almeno finchè il padre di Katherine (Tom Butler) non viene ricoverato nel reparto di Jack.

