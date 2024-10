La saga di Animali Fantastici è definitivamente conclusa o questo è quello che ha fatto chiaramente capire Eddie Redmayne, il personaggio protagonista della saga televisiva dell’universo di Harry Potter, che nella stessa interpreta magistralmente Newt Scamander. A differenza del film con il maghetto occhialuto, le pellicole di Animali Fantastici non hanno avuto la stessa fortuna al botteghino, nonostante un cast di primissimo livello, fra cui la presenza di Johnny Depp e dello stesso Redmayne, oltre ad una pregevole fattura e produzione.

Con il primissimo capitolo, uscito nel 2016, la strada sembrava tutta in discesa ed è per questo che nei piani originali vi era l’idea di dare vita ad una saga composta da cinque diversi film con l’obiettivo di raccontare appunto la storia di Newt Scamander ma anche vari retroscena dei personaggi di Voldemort e Grindelwald. Peccato però che già il secondo film della saga sia stato accolto con scetticismo, e peggio ancora è andata con il terzo film, di conseguenza il brand sembrerebbe essere giunto ad un punto morto.

ANIMALI FANTASTICI ADDIO, LE PAROLE DI REDMAYNE

I crimini di Grindelwald nonché I segreti di Silente, non sono riusciti ad eguagliare il successo del primo film dal punto di vista commerciale, nonostante comunque Animali Fantastici abbia dato vita ad una profonda fanbase, pubblico che ha appunto amato le tre pellicole dei maghi. Ma come fatto chiaramente capire da Eddie Redmayne, il tutto sembrerebbe essere ormai giunto alla fine.

In occasione della presentazione della sua nuova serie tv thriller, Day of the Jackal, l’attore ha spiegato che Newt Scamander non lo vedremo probabilmente più sul grande schermo: “Penso che probabilmente abbiano visto l’ultima volta Newt – ha raccontato – è una risposta molto sincera, ma uesto è tutto quello che so. Voglio dire, dovresti parlare con le persone della Warner Bros. e JK Rowling, ma per quanto ne so, è finita. Penso che potrebbe tornare nel parco giochi Universal in Florida che stanno aprendo, in cui potresti intravedere cosa stava facendo a Parigi”.

ANIMALI FANTASTICI, GLI INCASSI TROPPO BASSI DELL’ULTIMO CAPITOLO

I segreti di Silente, o il titolo originale The Secrets of Dumbledore, ha purtroppo incassato meno della metà del primo capitolo di Animali Fantastici, confermando quindi un trend in negativo che era iniziato con il secondo film, The Crimes of Grindelwald, anche se paradossalmente ha ricevuto delle critiche e delle recensioni molto positive.

Come si spiega quindi questo mancato successo? Molto probabilmente ripetere la magia di Harry Potter era un’impresa ardua ed è quindi certo che se non ci fossero stati i film precedenti è probabile che ora saremmo qui a parlare di un clamoroso successo di Animali Fantastici. I fan del piccolo mago con la cicatrice in fronte non dovranno comunque disperare visto che è in lavorazione la serie tv su Harry Potter a firma Warner Bros, che ripercorrerà proprio l’ascesa del mago, la sua vita nel castello di Hogworts e i vari nemici.