Anita attacca Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023/ “È furba, non svampita. Ha le sue strategie”

Grande Fratello 2023, Grecia Colmenares sotto attacco: “Furba, ha strategie“

Al Grande Fratello 2023 vanno in scena le prime scintille tra le figure femminili della Casa più spiata d’Italia. Un piccolo battibecco è sorto in seguito ad uno scherzo nel cuore della notte, perpetrato da alcune ragazze ai danni di Grecia Colmenares, tra cui Anita e Letizia. Il giorno dopo a tavola Alex Schwazer ha fatto notare che, di notte, è opportuno non disturbare: “Bisogna pensare agli altri anche a dormire“. L’attrice ha condiviso il pensiero, per poi zittirsi e lanciare uno sguardo fulmineo alla Petris.

Chando Erik Luna, ex fidanzato di Grecia Colmenares al Grande Fratello?/ "Mi piacerebbe partecipare"

Nella clip che ripercorre le scintille tutte al femminile, si vede Letizia sfogarsi in Confessionale contro la coinquilina: “Mi ha fatto quella faccia, con quel sorriso come se mi stesse prendendo in giro. È fastidioso a volte, è pungente“. Anche Anita sottolinea i comportamenti della Colmenares, accusandola di avere sotto sotto un piano: “Secondo me è furba, non è svampita. Ha le sue strategie“. Inoltre Grecia, parlando con alcuni coinquilini, ha fatto notare come molti concorrenti cerchino di mettersi in mostra prima della puntata: “Il giorno prima la gente sta così, vuole farsi notare“.

Eliminato Grande fratello 2023, 5 concorrenti al televoto 3a puntata/ Giselda batte tutti, Grecia fuori e...

Samira difende le ragazze e attacca Grecia Colmenares

Al termine della clip, in salone, Anita spiega cosa pensa di Grecia Colmenares e cosa non le va giù di lei al Grande Fratello 2023: “Lei è qui come noi, non è una persona che vive nel suo mondo. Fa la simpatica, ma poi fa uno sguardo che dice: ‘Non è uno scherzo’. Lei è simpatica, ma in quel momento ho detto: davanti a noi dice una cosa, poi quando ce ne andiamo ne dice un’altra“. Anche Letizia interviene, sottolineando: “Io sono permalosissima, però quello sguardo mi è sembrato come se mi prendesse in giro, l’ho vissuta così. Poi Anita mi è venuta dietro e ho capito di non essermelo inventato“.

Grecia Colmenares isolata dal gruppo al Grande Fratello 2023?/ Anita "È fuori dal coro, non è totalmente lei"

Grecia ribadisce che qualcosa è cambiato da parte delle ragazze nei suoi confronti: “Lo sentivo. Prima era tutto apposto, poi sono cambiate. Io ho detto: ‘Che ho fatto?’“. Tuttavia tali cambiamenti nel comportamento non sono stati visti da Samira, che va in difesa delle ragazze attaccando l’attrice: “Vado a difendere le ragazze. Nessuno ha fatto nulla di diverso negli ultimi giorni“. Infine, a chiudere il siparietto, interviene Cesara Buonamici che, dallo studio, rivolge un consiglio alle ragazze: “A me Grecia fa venire in mente i bimbi che non stanno mai fermi. Alle ragazze voglio dire: se Grecia dovesse uscire dalla casa, tutto quello che fa lei poi va ridiviso tutto. Meditate gente. Lei si dà molto da fare nelle pulizie“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA