ANNA ASCANI POSITIVA AL CORONAVIRUS/ Viceministro Pd: “Ho febbre e tosse…”

Anna Ascani positiva al coronavirus. Lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook lo stesso viceministro dell’istruzione con delega all’edilizia scolastica pochi minuti fa. L’esponente del Pd, in autoisolamento domiciliare dopo la notizia della positività del segretario dem Nicola Zingaretti, a distanza di una settimana ha manifestato i primi sintomi del contagio ed è risultata positiva al tampone. Queste le sue parole su Facebook: “Come sapete da Sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al #CoronaVirus. Per questo motivo come è previsto per chi è sottoposto all’isolamento e presenta sintomi come i miei ho effettuato il tampone che è risultato positivo”. Dunque un’altra esponente del Pd dopo Nicola Zingaretti e Luca Lotti finisce ai box per il Covid-19.

ANNA ASCANI POSITIVA AL CORONAVIRUS

L’esempio di Anna Ascani è comunque emblematico dell’importanza di mettersi in quarantena nel caso in cui sia avvenuto qualche contatto con persone risultate positive. Il motivo lo ha spiegato nel suo post su Facebook lo stesso viceministro: “Questo dimostra quanto sia fondamentale rispettare le indicazioni sanitarie: se fossi uscita, avrei incontrato molte più persone. Restando a casa, ho certamente evitato possibili contagi. Io sto bene: ho qualche linea di febbre e un po’ di tosse. Ci tengo a ringraziare, ancora una volta, il personale medico e tutti coloro che stanno lavorando assiduamente, con turni senza sosta, prendendosi cura di noi”. Poi un messaggio di speranza per tutto il Paese, alle prese con un’emergenza sanitaria fino a poche settimane fa letteralmente impensabile: “Insieme ce la faremo, vinceremo questa battaglia, mettendocela tutta. Ne sono sicura, #andràtuttobene”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA