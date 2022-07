Anna conquista una collab con Brenda Asnicar/ La spagnola è nel video di Gasolina!

Anna Pepe e i segreti del successo con Gasolina: cosa si cela dietro TikTok

Anna Pepe o semplicemente Anna sta intrattenendo tutti nell’estate 2022 in corso, con il nuovo singolo Gasolina, realizzato con il sample dello storico singolo delle Las Divinas de Il mondo di Patty. Il brano è uno dei motivi musicali più ascoltati e utilizzati per i balletti su TikTok e non a caso, in un’intervista concessa a Esse magazine, la popolare tiktoker mora ha rilasciato diverse dichiarazioni, a margine del successo che sta riscuotendo con la sua musica, spiegando in particolare di aver realizzato in 10 minuti circa la sua versione personalizzata di Gasolina e di essersi inoltre messa in contatto con la popolare attrice iberica e leader delle Las Divinas, Brenda Asnicar, per una collaborazione pensata per il video musicale del singolo tanto amato su TikTok.

“Avevo sentito Suavemente di Soolking e ho detto: “’a anche io voglio riprendere una cosa spagnola classica, però voglio che ci sia qualcosa che è legato alle mie coetanee’, sempre sul discorso di restare piano piano, terra a terra con chi mi segue -esordisce Anna Pepe nel corso delle sue rivelazioni concernenti la sua fortunata hit, per poi proseguire: “Te lo giuro, è stato un flash, non mi ci sono nemmeno messa a pensare. Ero a letto, con la mia sigaretta in bocca e faccio: ‘Aspetta un attimo, Las Divinas!'”. E inoltre la tiktoker tutto pepe ha poi aggiunto ancora: “Ho cominciato a cercare se qualcuno avesse riutilizzato il sample e nessuno aveva fatto niente. Quindi ci siamo messi in studio, l’ho scritta boh, in dieci minuti così, anche perché la melodia ce l’avevo già, e l’ho buttata fuori”.

Anna Pepe rende nota la proposta a Brenda Asnicar

Ma non è tutto. Perché Anna Pepe ha poi reso noto come è riuscita a convincere Brenda Asnicar a unire le forze con lei per il video della nuova versione di Gasolina. “Non mi aspettavo di essere notata da Brenda. Qualche settimana dopo mi mandano il TikTok di lei [sulle note di Gasolina, ndr] Miles le scrive, lei risponde, io le scrivo, lei risponde, super disponibile e carina“, fa sapere dal suo canto la tiktoker su colei che ha l’ha ispirata verso il successo nell’industria musicale, per poi concludere la sua verità sulla proposta di collaborazione inoltrata alla storica protagonista de Il mondo di Patty: “Una sera le faccio: “Senti, ma io sto chiudendo il video di Gasolina, ti andrebbe di fare uno special, che nessuno se lo aspetta che ci sei tu nel video all’inizio?”. Lei mi fa “Yes, of course“. Aspettiamo e dopo circa cinque ore mi manda un video super giusto per il video: c’è lei che si prepara per andare a una festa e il resto ci sono io che faccio festa ad Ibiza. E’ stato perfetto”.













