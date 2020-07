Anna dei Mille giorni/ Su Rete 4 il film con Richard Burton (oggi, 10 luglio 2020)

Anna dei Mille giorni va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, alle ore 15:30. Si tratta di una pellicola realizzata in Gran Bretagna nel 1969 dalla casa cinematografica Hal B. Wallis mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla Universal pictures. La regia porta la firma di Charles Jarrott, il soggetto è stato tratto dall’opera teatrale scritta da Maxwell Anderson mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata per la versione cinematografica da Bridget Boland, John Hale e Richard Sokolove. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Georges Delerue, il montaggio è stato realizzato da Richard Marden mentre i costumi di scena portano la firma di Margaret Furse. Nel cast sono presenti Richard Burton, Geneviève Bujold, Irene Papas, Anthony Quayle, John Colicos, Katharine Blake e Peter Jeffrey.

Anna dei Mille giorni, la trama del film

In Anna dei Mille giorni ci troviamo nel Cinquecento in Inghilterra dove Enrico VIII sta portando avanti un matrimonio burrascoso con Caterina di Aragona. Un matrimonio voluto fortemente per questioni politiche in maniera tale da suggellare la pace tra l’Inghilterra e il regno di Spagna. Tuttavia, in ragione di uno scarso appeal fisico nei confronti di Caterina e soprattutto in virtù del fatto che quest’ultima non riesce a dargli un erede maschio, il re si concede sempre più distrazioni coniugali con amanti di vario genere. In particolare Enrico sta avendo una relazione con una donna di nome Maria Bolena, figlia di uno dei suoi cortigiani. Il rapporto con quest’ultima è ormai arrivato però ad un punto di svolta tant’è che la donna ormai non viene più presa in considerazione dal re il quale peraltro durante una festa di corte, nota Anna ossia la diciottenne sorella della stessa Maria appena rientrata dalla Francia. Il re è letteralmente colpito dalla bellezza della giovane donna ma deve prendere atto come questi sia stata promessa ad un uomo di cui peraltro è innamorata.

Facendo pressioni nei confronti del suo cancelliere il quale peraltro aveva sancito questa promessa di matrimonio, riesce a sciogliere l’impegno ma Anna non sembra per nulla pronta a volersi gettare in questa relazione extra coniugale anche perché innamorata del suo promesso sposo. Inoltre, la donna viene messa a conoscenza dei modi di fare del re dalla sua stessa sorella la quale le ricorda come anche lei potrebbe cadere in disgrazia e quindi non essere più presa in considerazione. Il re, dopo aver dovuto sottostare, ha notato un atteggiamento denigratorio nei propri confronti dalla stessa Anna imponendole di dover vivere all’interno della corte nella speranza che questa con il passare degli anni possa innamorarsi di lui. Anna a questo punto decide di sfruttare questa ingerenza che ha nei confronti del re per ottenere un castello e soprattutto per pretendere di essere sposata in maniera tale da poter dare alla luce gli eredi al trono. Ha inizio così un turbolento periodo per l’Inghilterra fatto di lotte intestine e soprattutto di tensioni a livello internazionale vista la rottura con la moglie Caterina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA