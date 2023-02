Anna Falchi: “Il mio nuovo fidanzato? È un vicino di casa, lo amo”/ “Meloni? Uscivamo insieme, l’ho votata”

Anna Falchi e le uscite con Giorgia Meloni: “Da single andavamo a fare l’aperitivo insieme”

Una Anna Falchi senza freni quella che si è raccontata ai microfoni del programma Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. Dal nuovo fidanzato all’inaspettato rapporto con Giorgia Meloni, la celebre conduttrice ha portato a galla retroscena inediti, a partire dalle uscite da single con l’attuale premier italiana.

“Giorgia Meloni? Sono una sua grandissima sostenitrice, l’ho votata, – ha ammesso la Falchi, spiegando che – abbiamo degli amici in comune e quando eravamo entrambe single uscivamo spesso insieme a fare degli aperitivi. Se l’ho incontrata recentemente? No, sono solo pettegolezzi, da quando è premier non l’ho mai incontrata”. Ai suoi primi 100 giorni al Governo, la Falchi dà poi un “otto e mezzo”. Svela poi di aver ricevuto lei stessa proposte per entrare in politica: “In passato Marco Panella mi chiese di candidarmi coi Radicali, ma era moltissimo tempo fa, e io ero ‘ignorante’ per quanto riguardava la politica”.

Anna Falchi: “Il mio nuovo fidanzato? Ecco chi è”

Dalla politica si passa all’amore. Anna Falchi racconta di avere un nuovo compagno e svela: “È un vicino di casa mio coetaneo, abitiamo nello stesso quartiere, lui è un po’ il Dylan Dog del quartiere, in passato ci incontravamo casualmente al bar della nostra zona. Quando si dice che l’amore si trova dietro l’angolo”. Si dice poi innamorata di lui ma smentisce una possibile convivenza: “No, viviamo in case separate, la convivenza ti distrugge, condividere lo stesso tetto, se ci si pensa, è un po’ contro natura…”.

