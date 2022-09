Anna Paratore, mamma Giorgia Meloni/ “Mia figlia neofascista? Baggianate”

Anna Paratore: festeggia la figlia Giorgia Meloni

Anna Paratore, mamma di Giorgia Meloni, vive alla Garbatella, quartiere popolare di Roma. Sull’uscio del suo appartamento, la signora Anna ha commentato la vittoria della figlia alle elezioni politiche: “Sì sono contenta come qualsiasi madre che gioisce sei figli sono contenti di quello che fanno”, ha detto a Repubblica. La madre della leader di Fratelli d’Italia si augura che la prima misura della figlia sia togliere il reddito di cittadinanza ai 18enni: “Prendono i soldi per stare a casa a giocare ai videogiochi e dia quei soldi ai malati, agli anziani che non arrivano alla fine del mese, a chi ne ha davvero bisogno. Non a chi non ha voglia di lavorare”. Nonostante il successo, non è prevista nessuna festa alla Garbatella: “Adesso bisogna pensare a lavorare”.

Anna Paratore: “Mia figlia ha fatto tutto da sola”

Anna Paratore, sulle pagine di Repubblica, ha commentato anche i titoli dei giornali stranieri sulla vittoria della destra post-fascista alle elezioni politiche: “Facciano i titoli che vogliono, sono tutte baggianate che lasciano il tempo che trovano. Adesso bisogna lavorare per il bene dell’Italia”. Sul futuro della figlia Giorgia Meloni come primo ministro ha detto: “Aspettiamo e vediamo come evolve lo scenario. Noi in famiglia siamo abituati a essere cauti, vediamo come va a finire. Certo sono contenta”. Infine la signora Anna ha ribadito di non aver spronato la particolarmente la figlia Giorgia verso la politica, “ha fatto tutto da sola”. La signora Paratore ha cresciuto da sola le due figlie. Quando Giorgia Meloni aveva due anni suo padre, Franco, mollò la professione di commercialista e salpò per le Canarie a bordo di una barca battezzata “Cavallo pazzo” e non tornò più. All’epoca vivevano alla Camilluccia, poi nel 1981 mamma e figlie si trasferito alla Garbatella, dove vivevano i nonni materni.

