Anna Safroncik con Matteo Mammì/ Ma spunta il Principe azzurro, chi è Fabio Borghese?

Anna Safroncik e Matteo Mammì non hanno personalmente rilasciato dichiarazioni riguardo a quella che sarebbe la loro storia d’amore. Tuttavia, sono emersi non pochi dettagli, resi noti nel corso degli scorsi giorni dalle pagine di Chi. Il settimanale di Alfonso Signorini ha pubblicato le foto che ritraggono la coppia in vacanza insieme. La Sardegna è la meta scelta dall’attrice e dall’ex fidanzato di Diletta Leotta. La loro relazione ha appena preso il via, ma qualcuno parrebbe essersi messo di mezzo: si tratta di un principe azzurro, letteralmente. Infatti, l’uomo misterioso con cui sarebbe stata vista Anna Safroncik da alcuni suoi fan è un principe romano. Si chiama Fabio Borghese l’uomo con cui l’attrice avrebbe fatto un giro su una barca lussuosa. Ii fan si chiedono quindi se le ultime voci di corridoio sulla relazione con il manager possano considerarsi fondate o se si tratti soltanto di una conoscenza ormai già terminata.

Chi è Fabio Borghese? Il principe azzurro di Anna Safroncik

Fabio Borghese è nato nel 1965 e proviene da una famiglia italiana importante, tra i cui membri ha anche Papa Paolo V. E’ davvero lui la nuova fiamma di Anna Safroncik? Sui social, l’attrice non risponde agli rumors e non sono ancora giunte al pubblico foto che la ritraggono insieme a Fabio Borghese. Sulla base dei presunti gossip, il principe azzurro in questione sarebbe Fabio Borghese, colui che qualche tempo fa aveva stregato Claudia Gerini. Attualmente, la Gerini è fidanzata con Simon Clementi, quindi potrebbe essere verosimile il fatto che il principe sia ora impegnato in una relazione con un’altra donna. Tuttavia, non ha alcun profilo social e non ha rilasciato interviste nelle quali parla della sua vita privata, per cui non è al momento possibile affermare con certezza quale sia la sua situazione sentimentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA