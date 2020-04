Annalisa Chirico vs M5s/ Video “Mie parole sul Sud manipolate, voi i veri razzisti”

Pubblicità

«Vittorio Feltri ha il diritto di esprimere ciò che vuole. Ha posto un tema vero sui meridionali, perché un popolo che economicamente più debole e più lento alla lunga rischia di essere anche moralmente inferiore»: queste le parole di Annalisa Chirico che hanno sollevato il polverone sui social network. Intervenuta a Non è L’Arena, la giornalista ha espresso un giudizio netto sulle recenti dichiarazioni del direttore di Libero, ma le sue parole sono state a dir poco manipolate sul web. E la Chirico non ci sta: «Esiste la morale, di cui non mi occupo, e poi c’è il morale. Anni di classi dirigenti inadeguate e depressione economica hanno generato un Sud più fiacco nel morale, più rassegnato, meno intraprendente. Io sono pugliese e amo il Sud che merita lavoro, non redditi di cittadinanza». E non è finita qui…

Pubblicità

ANNALISA CHIRICO VS M5S: “VOI VERI RAZZISTI CON IL SUD”

Finita nel mirino degli haters per le sue dichiarazioni manipolate, Annalisa Chirico ha pubblicato un video sui social network per rispondere per le rime, nonché per attaccare qualche esponente del Movimento 5 Stelle: «Io non parlavo di una presunta inferiorità morale del Sud rispetto al Nord, anzitutto perché sono una cittadina del Sud, pugliese». La giornalista de Il Foglio ha aggiunto: «Io amo il Sud ed ho visto che qualche parlamentare/ex ministro grillino ha cercato di strumentalizzare le mie parole e di manipolarle. Cosa intendevo dire? Che un’area del Paese economicamente depressa rischia di essere depressa anche nel morale, non nella morale: cioè rischia di perdere fiducia e di essere rassegnata». E ancora contro il M5s: «Credo che le politiche per il Sud debbano essere l’esatto opposto di quelle proposte dai grillini: elemosina di Stato, reddito di cittadinanza… Noi abbiamo bisogno di lavorare e siamo anche capaci di guadagnarci il nostro posto nel mondo».





© RIPRODUZIONE RISERVATA