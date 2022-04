Annalisa Lucifero e figlia ritrovate dopo 21 giorni/ Fuga terminata in Centro America

Sono state ritrovate in Spagna Annalisa Lucifero e la figlia Cora. Erano sparite da meno di un mese, dalla metà di marzo, dopo essere scappate dal comune di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco. La donna temeva che la figlia di nove anni venisse affidata all’ex marito, così come già avvenuto con i due figli maggiori, di conseguenza la stessa ha preferito scappare dall’Italia destinazione Centro America. Annalisa Lucifero, 39enne, ha fatto scalo in Spagna, ed è proprio nel territorio iberico che sono state rintracciate dalle autorità.

Entrambe stanno bene, ma ovviamente la Procura ha aperto un’indagine ipotizzando il reato di “sottrazione di minore” come scrive il Corriere della Sera. Come detto sopra, Annalisa Lucifero temeva che la figlia Cora di 9 anni venisse affidata a Stefano Zardini, l’ex marito, e l’udienza per l’affidamento si avvicinava sempre di più. La donna aveva quindi programmato di andarsene dall’Italia, e a riguardo il quotidiano di via Solferino sottolinea: “Le lezioni di spagnolo e il desiderio di trasferirsi all’estero, confidato agli amici, disegnano il quadro dell’allontanamento volontario”, così come confermato anche da una nota del procuratore capo di Lecco, Ezio Domenico Basso, nonché dai militari lecchesi.

ANNALISA LUCIFERO E FIGLIA CORA TROVATE IN SPAGNA: “ALLONTANAMENTO VOLONTARIO”

«Dagli approfondimenti investigativi – fanno sapere gli inquirenti – finora svolti è emerso che la donna e la piccola non sono in pericolo di vita. Si è allontanata volontariamente con un aereo che ha fatto scalo in Spagna, alla volta di un paese del Centro America». Annalisa Lucifero aveva già disdetto l’affitto di casa, chiuso le varie utenze e svuotato l’appartamento a Olgiate Molgora dove abitava dal 2018.

Si era poi tagliata a capelli corti, forse per rendersi meno riconoscibile, e non è da escludere che qualcuno possa averla aiutata visto che la stessa non guida. Il papà della bimba, residente a Somma Lombardo, in provincia di Varese, aveva diramato un appello pochi giorni fa: «I tuoi figli hanno bisogno di te. E Cora dei suoi fratelli». I due si erano separati nel 2014, e divorziato due anni dopo.

