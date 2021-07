Annalisa Scarrone, haters:”Sei piatta come una tavola da surf”/ Pronta la sua replica

Annalisa Scarrone ha esordito nel 2010 nel programma “Amici di Maria de Filippi”, classificandosi seconda nella categoria canto e vincendo il premio della critica giornalistica. Dieci anni dopo, con sette album all’attivo, la cantante di Savona ha ristampato il dico “Nuda”, intitolato “Nuda10” anticipato dal singolo “Dieci”, con cui si è presentata a Sanremo 2021. Sul palco dell’Ariston, Annalisa è arrivata con un look che ha lasciato tutti a bocca aperta, mettendo in mostra tutta la sua femminilità: un mini abito nero con scollatura maxi e rivelatrice di un tatuaggio, gambe nude, sandali alla schiava fucsia con il tacco a spillo. “Essere femminili e farsi prendere sul serio, nel nostro mondo, spesso maschilista, non sempre sono aspetti che vanno d’accordo”, ha detto la cantante sulle pagine di Grazia.

Annalisa Scarrone: “Noi donne non siamo tutte uguali”

Sulla copertina di “Nuda10” Annalisa Scarrone è nuda, coperta solo da un vinile. La decisione della cantante sembra una risposta alle critiche ricevute su Instagram per aver postato una foto che la ritraeva in bikini, intenta a prendere il sole su una spiaggia: “Sei piatta come una tavola da surf“, le avevano scritto alcuni haters. “Noi donne non siamo tutte uguali, e questo è un valore che non va affossato con l’estetica, va valorizzato”, ha detto nell’intervista a Grazia. Annalisa si è laureata in Fisica nel 2009 all’Università degli Studi di Torino con una tesi sulla pompa di calore geotermica: “La scienza ce l’ho nel sangue. Mio padre è un matematico e voleva proprio che io mi laureassi. Ho scelto la materia che più mi dava stimoli. La fisica è creazione del nuovo: è immaginazione“, ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair.

