Annamaria Bernardini de Pace Vs Raoul Bova/ “Per quanto possa disistimarlo…”

Annamaria Bernardini de Pace dice nuovamente la sua su Raoul Bova confermando quello che è successo in passato. Tra i due non scorre buon sangue e chi li conosce lo sa bene, per tutti gli altri, invece, Annamaria Bernardini de Pace è la madre di Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova. Il divorzio tra i due è stato un colpo al cuore un po’ per tutti ma, soprattutto per l’ex suocera a cui lo stesso attore negli anni scorsi ha rivolto denunce e querele per via di un “danno d’immagine” che la donna gli ha causato per via di una serie di lettere che aveva scritto per Il Giornale e in cui si rivolgeva al “genero degenerato”. Lei stessa aveva corretto il tiro ammettendo che l’uomo del quale parlava non era di certo Raoul Bova ma questo poco è bastato visto che lei continuava ad accusare: “Sei anche un uomo interessato e manipolatore, ambivalente e in mala fede, non hai fegato né cuore, mio caro genero o degenero per meglio dire. La tua forza, anche sessuale, dura per il tempo di uno spot”.

UN NUOVO ATTACCO DI ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE A RAOUL BOVA

Ancora una volta Annamaria Bernardini ha confermato il suo pensiero su Raoul Bova in una lunga intervista a Libero in cui risponde: “Il mio astio verso di lui è stata tutta una montatura giornalistica, da Libero a Dagospia. E comunque, per quanto lo possa disistimare, Raoul Bova è il padre dei miei due nipoti, oramai di 18 e 19 anni, e in quanto loro padre lo rispetto…”. A quanto pare l’avvocato civilista Annamaria Bernardini de Pace ha pensato bene di fare un passo indietro in questa storia se non per lui, magari proprio per la figlia, che ormai ha un nuova vita e un nuovo amore, e per i suoi nipoti che, maggiorenni, potrebbero avere voce in capitolo e scegliere da che parte stare con tutto quello che questo significa.

