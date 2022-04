Annamaria Gallo, moglie Nino D’Angelo/ “L’ho conosciuta che aveva solo 12 anni…”

Annamaria Gallo, moglie di Nino D’Angelo: la fuitina e le nozze nel 1979

Annamaria Gallo è la moglie di Nino D’Angelo. Si sono conosciuti giovanissimi grazie a Vincenzo Gallo, padre di Annamaria: “L’ho conosciuta che avevo 17 anni e lei solo 12. Cantavo ai matrimoni, lei mi venne incontro, non disse nulla, ma aveva una tale grazia che pensai: Non ho mai visto niente di più bello, non so come e quando, ma la sposerò…”, ha raccontato Nino D’Angelo al settimanale Gente. Quando Annamaria, classe 1963, aveva 15 anni fecero la classica “fuitina” e rimase incinta. Il 25 luglio 1979 si sposarono, quando Annamaria era già incinta di sei mesi: “La Curia di Napoli non ci voleva sposare, ma riuscii a trovare un parroco di un paese alla periferia di Napoli che accettò. Ero così povero che gli addobbi della chiesa erano quelli di una coppia che si era sposata qualche ora prima”, ha raccontato il cantante al Mattino.

Nino D’Angelo, malattia/ “La depressione dopo la morte dei miei genitori Antonio e Emilia”

Annamaria Gallo e Nino D’Angelo: i due figli Antonio e Vincenzo

Nino D’Angelo pagò il ristorante con le mance dei suoi “concerti”, mentre il viaggio di nozze – tre giorni a Roma – lo regalò la nonna. Nel 1979 è nato Antonio, il primo figlio di Nino e Annamaria, e nel 1983 è arrivato Vincenzo. Proprio la moglie ispirò uno dei primi successi dell’artista, ‘Nu jeans e ‘na maglietta. Insieme da più di 40 anni Nino D’Angelo e la moglie Annamaria Gallo hanno superato insieme gioie e momenti difficili, come la depressione che ha colpito l’artista dopo la morte dei genitori: “Ne sono uscito grazie all’aiuto delle persone più care, mia moglie e i miei due figli”, ha raccontato a Mara Venier durante una puntata di Domenica In. In una bella intervista rilasciata alla rivista Panorama, a proposito del rapporto con la moglie Annamaria, D’Angelo ha detto: “Io ero uno scugnizzo, significa uno che sa vivere, quindi una persona che affronta tutto. Mia moglie? Le sono sempre stata fedele. A lei e alla mia Napoli”.

LEGGI ANCHE:

Annamaria Gallo, la moglie di Nino D'Angelo/ "Non dimentichiamo il passato"NINO D'ANGELO/ “Pino Daniele ultimo poeta di Napoli. Basta mascherine, vaccinatevi!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA