Annamaria Sorrentino, marito indagato: omicidio/ Spunta cartella segreta su cellulare

La madre e la sorella si Annamaria Sorrentino non hanno mai creduto alla tesi del suicidio dell’ex Miss Campania morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un appartamento in Calabria dove lo scorso agosto stava trascorrendo le vacanze con il marito ed alcuni amici. Ospiti del programma Storie Italiane, Patrizia, la mamma e Luisa, la sorella di Annamaria, intervenute per fare il punto sulla situazione e raccontare la recente svolta nel caso. “La procura ha capito che non era un suicidio e il marito è stato indagato per omicidio”, ha commentato. “All’inizio si era parlato di suicidio con la versione del marito. Abbiamo combattuto passando a istigazione ed ora a omicidio. Domani apriranno i telefonini”, ha proseguito la madre. Ma cosa è accaduto? La donna ha spiegato alla trasmissione di Rai1: “è successo che abbiamo saputo che il marito la maltrattava, la picchiava, poi abbiamo scoperto tutta la verità anche se ancora non tutto è stato scoperto”. La donna spera possa essere fatta presto giustizia e soprattutto che anche le altre persone presenti nel medesimo appartamento possano parlare e “vengano indagate” perchè “anche loro hanno le loro colpe”.

ANNAMARIA SORRENTINO, MARITO INDAGATO: PARLANO LA MADRE E LA SORELLA

Ad intervenire al programma di Eleonora Daniele anche la sorella di Annamaria Sorrentino. Luisa ha spiegato: “stiamo lavorando tanto e non ci fermeremo qua. Dai telefoni usciranno altre cose perchè mia sorella aveva fatto una cartella segreta e da lì uscirà tanto”, ha commentato. “Non solo dal marito ma era succube anche dalla famiglia di Paolo, c’è tanto lavoro da fare ancora”, ha aggiunto la donna. Da un video dello scorso agosto realizzato da Annamaria, emergerebbe proprio la fasciatura alla mano della giovane. Secondo la sorella sarebbe stato Paolo, in quella circostanza, a averle “storto la mano e dato una testata”. Sorella e madre dell’ex Miss Campania, in questi mesi sono venute a conoscenza di una vita diversa da quella che pensavano, dai maltrattamenti a relazioni diverse. La mamma ha chiosato: “Evidentemente aveva paura che venisse minacciata”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA