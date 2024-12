Tina racconta le gelosia reciproca con la sorella Annarita Cipollari: “Ho rischiato…”

Tina e sua sorella Annarita Cipollari sono sempre state molto unite nel corso della loro vita, anche se in passato – a causa del carattere pepato di Tina – non sono mancate discussioni molto accese. “Io so che so ho bisogno posso contare su di lei, lei non so quanto possa contare su di me…”, dice scherzando Tina in una intervista di qualche tempo fa rilasciata a Verissimo. Per la sorella, in fondo, spende parole al miele, anche se ricorda benissimo i dispetti che le rifilava quando erano ancora piccole. “Perché mia sorella Annarita non mi voleva quando sono arrivata, era gelosa di me, tanto che quando avevo due mesi mi spinse giù dalle scale. Ho rischiato la vita, poi, uno si chiede perché sono così”, l’affondo di Tina.

Annarita Cipollari oggi vive a Ronciglione e a differenza della sorella ha un carattere molto più pacato e non ama particolarmente i riflettori. Scopriamo qualcosa di lei essenzialmente sbirciando i social, dove emerge una curiosissima somiglianza fisica ed estetica tra le due sorelle.

Annarita Cipollari e la ‘passione’ per i vip

Sempre nell’intervista a Verissimo, Tina riferisci un altro motivo che in gioventù creò qualche momento di tensione in famiglia: “Ho sofferto il fatto che fosse lei la sorella più bella. Annarita Cipollari usciva e si vestiva alla modo, io mai ed ero sempre a casa. Soffrivo di questa cosa”, ammette la celebre opinionista. Per quanto concerne il privato, la sorella di Tina è mamma di Ilaria, che ha superato ormai da un pezzo i vent’anni.

Tra gli interessi di Annarita c’è sicuramente il “collezionismo” di foto con personaggi famosi: infatti si trovano diversi scatti in rete di Annarita con vip e personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Basti pensare all’attore turco Can Yaman, il conduttore Bonolis e l’ex calciatore Francesco Totti, oltre naturalmente a sua sorella Tina.