Anthony Fauci “Covid? In Usa stiamo sbagliando”/ “Rischiamo 100mila casi al giorno”

Anthony Fauci lancia l’allarme sul coronavirus: «Stiamo andando nella direzione sbagliata». Il professore che guida la task force della Casa Bianca per gestire l’emergenza e contrastare l’epidemia nell’audizione al Senato ha espresso i suoi timori su come si sta evolvendo la situazione. «Abbiamo oltre 40mila nuovi casi al giorno. Non sarei sorpreso se arrivassimo fino a 100mila al giorno, se questa situazione non cambia». Il rischio che la situazione sfugga di mano è concreto: «Per questo sono molto preoccupato». Il professor Fauci va dritto al punto: «Chiaramente non siamo in totale controllo attualmente». A fronte di una situazione che non gli piace, mette le carte in tavola e avverte il popolo americano: «Penso sia importante dire a voi e al pubblico americano che sono molto preoccupato perché potrebbe andare molto male». A infondergli cauto ottimismo è invece la ricerca sul vaccino, visto che il mese prossimo comincerà la fase III della sperimentazione. Ma non sarà disponibile prima del 2021, perché l’efficacia sarà verificata «in inverno e nella prima parte del prossimo anno».

CORONAVIRUS USA, FAUCI “SONO PREOCCUPATO”

La speranza del professor Anthony Fauci è di avere dosi disponibili di vaccino all’inizio del 2021, ma l’attenzione deve restare alta sul presente, anche perché la situazione è tutt’altro che positiva al momento. Fauci è preoccupato in particolare per i quattro Stati che contano circa il 50% delle nuove infezioni: si tratta di Texas, California, Arizona e Florida. Per contenere il coronavirus consiglia di interrompere visite e ritrovi di gruppo al bar. Ma non vuol dire che bisogna limitare tutto, anche perché Fauci è consapevole che la gente non lo sopporterebbe. «Dobbiamo essere in grado di convincere le persone a uscire e divertirsi nell’ambito delle linee guida sicure che abbiamo», ha aggiunto. E infatti la governatrice dell’Alabama, la repubblicana Kay Ivey, ha prorogato fino a fine luglio, ad esempio, il divieto di raduni, anche quelli politici, nei quali non è possibile rispettare il distanziamento interpersonale. Per questo tra l’altro il presidente Donald Trump ha dovuto celebrare un comizio che si sarebbe tenuto lì la settimana prossima.



