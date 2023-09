Anthony Fauci, dietrofront sulle mascherine: “Utili solo a livello individuale”/ Usa, è polemica: “Bugiardo!”

Anthony Fauci ha parzialmente fatto dietrofront sull’importanza delle mascherine per contrastare la diffusione del Covid-19. In questi giorni, come riportato dal Washington Times, l’immunologo statunitense di origini italiane ha infatti ammesso che “i dati disponibili” sul funzionamento dei dispositivi di protezione siano “meno forti” rispetto a quanto si credeva in precedenza. Inoltre, ha sostenuto che l’efficacia è dimostrata “a livello individuale” ma non di massa.

Le dichiarazioni dell’esperto hanno scatenato una enorme polemica negli Stati Uniti, dove in tanti lo hanno accusato di avere usato dei “sotterfugi” per convincere la popolazione a usare le mascherine quando in realtà servivano a poco. A criticarlo è stato anche il senatore Rand Paul: “Fauci ammette che i dpi non funzionano per il pubblico in generale, ma afferma ancora assurdamente che funzionano su base individuale”, ha scritto. È stato ancora più duro il conduttore Buck Sexton: “Fauci si è confrontato con l’analisi dei dati più definitiva possibile secondo cui le mascherine fanno ZERO differenza contro il Covid. Non un po’, non leggermente, zero. E borbotta solo un po’ di analfabetismo numerico sulla ‘protezione individuale’. È un truffatore e un bugiardo”, ha affermato.

Anthony Fauci, dietrofront sulle mascherine: “Utili solo a livello individuale”. Lo scontro

Le critiche nei confronti di Anthony Fauci per le mascherine sono dunque feroci. La lista di coloro che negli Stati Uniti si stanno scagliando contro l’immunologo è lunghissima. “Fauci ora dice che gli obblighi di indossare i dpi non hanno fermato la diffusione del Covid. Forse non lo sapevamo nel 2020, ma certamente lo sapevamo nel 2022, quando i bambini piccoli venivano ancora mascherati con la forza. Questi bambini meritano delle scuse”, ha scritto l’assistente sociale scolastica Justin Spiro.

Tra coloro che ribadiscono il proprio parere dopo il dietrofront dell’esperto, tuttavia, c’è anche qualcuno che in parte lo difende. È il caso del giornalista Ed Krassenstein. “Le sue raccomandazioni sono le sue raccomandazioni. La scienza e la medicina cambiano. No, il dott. Fauci non ha fatto tutto bene, ma nemmeno gli altri”, ha scritto.











