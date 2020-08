Anthony Fauci: “Non ho firmato linee guida Covid, ero in anestesia”/ “Mi preoccupano”

Anthony Fauci, membro della task force per la lotta contro il Coronavirus della Casa Bianca e volto divenuto ormai familiare anche nelle case degli italiani per via delle sue frequenti e puntuali apparizioni televisive, ha affermato che si stava sottoponendo a un intervento chirurgico e non era presente alla riunione della task force del 20 agosto, nella quale ha avuto luogo la discussione sulle linee guida CDC, che suggeriscono che le persone asintomatiche potrebbero non aver bisogno di essere testate per il Coronavirus, anche se sono state a stretto contatto con una persona infetta. “Ero sotto anestesia generale in sala operatoria e non ho partecipato ad alcuna discussione o deliberazione sulle nuove raccomandazioni per i test – ha asserito il direttore dell’Istituto nazionale delle allergie e delle malattie infettive –. Sono preoccupato per l’interpretazione di queste raccomandazioni e temo che possa dare alla gente l’errata convinzione che la diffusione asintomatica non sia una grande preoccupazione. In realtà lo è”.

ANTHONY FAUCI “SMENTITO” DA GIROIR: “HA FIRMATO ANCHE LUI”

Brett Giroir, assistente del segretario alla Salute dell’amministrazione Trump, tuttavia mercoledì ha detto ai giornalisti che le nuove linee guida hanno ricevuto l’approvazione della task force della Casa Bianca, incluso Anthony Fauci: “Sì, tutti i documenti sono stati firmati prima ancora di arrivare al livello della task force. Abbiamo lavorato insieme su tutto per assicurarci che ci fosse un consenso assoluto per garantire il migliore livello di salute pubblica per il popolo americano. Io ci ho lavorato, il dottor Fauci ci ha lavorato, la dottoressa Deborah Birx ci ha lavorato, il dottor Stephen Hahn ci ha lavorato”. Per poi aggiungere: “Si tratta di decisioni basate sull’evidenza, guidate dagli scienziati e dai medici, sia all’interno del CDC sia certamente tra i membri della task force. Queste linee guida aggiornate, coordinate in collaborazione con la task force Coronavirus della Casa Bianca, hanno ricevuto l’attenzione, la consultazione e il contributo adeguato da parte degli esperti”.



