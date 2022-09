Anthony Summers, scrittore irlandese/ La vita di Marilyn Monroe come un romanzo

Anthony Summers, chi è lo scrittore irlandese

Anthony Summers, classe 1942, è uno scrittore irlandese. Autore pluripremiato di dieci libri di saggistica acclamati dalla critica, nel 2012 è stato finalista per il Premio Pulitzer per la Storia, con “The Eleventh Day”. È l’unico autore che ha vinto due volte il primo premio della Crime Writers’ Association per la saggistica sul crimine. Dopo aver studiato ​​​all’Università di Oxford, Summers ha iniziato la sua carriera nel mondo della radiodiffusione, viaggiando per il mondo e diventando vicedirettore del programma “Panorama” della BBC. Come autore, ha esplorato le vite e le morti dei grandi personaggi della storia. Dallo zar Nicola II di Russia al presidente Kennedy, a Marilyn Monroe, J. Edgar Hoover e Frank Sinatra. Le sue indagini hanno spaziato dalla tragedia dell’11 settembre alla scomparsa della piccola inglese Madeleine McCann e alla controversia di Pearl Harbor.

Anthony Summers: la biografia di Marilyn Monroe

Nel 1985 ha scritto “Dea. Le vite segrete di Marilyn Monroe” (titolo originale: “Goddess, the Secret Lives of Marilyn Monroe”), in cui ricostruisce con precisione e scrupolo la biografia dell’attrice e la racconta come fosse un grande romanzo. Il Boston Globe ha definito la biografia di Marilyn Monroe di Summers come “ipnotizzante, inquietante… sembra uscita da un thriller di Robert Ludlum”. Christopher Lehmann Haupt del New York Times ha scritto che il libro è stato creato per “una lettura straordinaria… il fantasma di Marilyn Monroe grida in queste pagine”. Nell’aprile 2022, Netflix ha presentato in anteprima un docu-film, “The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes”, basato sul libro di Summers, diretto da Emma Cooper. Summers ha un posto di rilievo nel film, che include le interviste audioregistrate inedite del giornalista ad amici intimi e contatti dell’attrice. Il romanzo di Summers è stata ripubblicato nel 2022, in occasione dei sessant’anni dalla morte dell’attrice.

