Anticipazioni Chicago P.D. 8, puntata 4 luglio/ Voight sospetta di Upton e Halstead

Chicago P.D. 8, prossima puntata 4 luglio

La prossima puntata di “Chicago P.D. 8” andrà in onda lunedì prossimo 4 luglio su Italia 1. L’ultimo appuntamento con la serie tv con Jason Beghe è previsto per l’11 luglio con gli ultimi due episodi dell’ottava stagione. In questo momento la nona stagione di “Chicago P.D.”, composta da 22 episodi, è in onda su Sky, il finale di stagione verrà trasmesso il prossimo 2 agosto 2022. La serie, spin-off di “Chicago Fire”, è già stata confermata per la decima stagione. L’ottava stagione di “Chicago P.D.” ha affrontato tempi molto attuali negli Stati Uniti, come la violenza della polizia e il razzismo: “Sono davvero orgoglioso delle nostre prime sceneggiature, spero che non siano semplice intrattenimento. Stiamo cercando, senza essere pomposi, di essere utili”, ha detto Jason Beghe ospite della serie di YouTube Unscripted.

Chicago PD 8/ Anticipazioni 27 giugno: il padre di Adam viene rapito

Chicago P.D. 8, anticipazioni “Bambole scacciapensieri” e “Al sicuro”

Ecco le anticipazioni dei prossimi due episodi di “Chicago P.D. 8” in onda questa sera, lunedì 4 luglio, su Italia 1. Nel tredicesimo episodio dal titolo “Bambole scacciapensieri”. Una donna del Guatemala, incinta, viene buttata giù da un palazzo e freddata con un revolver. La vittima era coinvolta illegalmente in un falso giro di adozione. Nel frattempo, Kim pensa a chi potrebbe essere responsabile dell’educazione della figlia appena adottata, Makayla, se le dovesse succedere qualcosa. Nell’episodio “Al sicuro” la squadra è alla ricerca di due ladri che irrompono nelle case, aggredendo i proprietari e costringendoli ad aprire le casseforti. Voight inizia a sospettare che Upton e Halstead siano coinvolti sentimentalmente.

