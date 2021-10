Anticipazioni Cuori seconda puntata della fiction/ Delia vs Alberto per Rosa…

“Cuori”, la seconda puntata della fiction Rai

La nuova fiction Rai “Cuori” con Daniele Pecci e Pilar Fogliati protagonisti torna la prossima settimana, domenica 24 ottobre, con la seconda puntata in prime time. C’è già grande attesa, che del resto ha accompagnato il debutto di questa nuova serie. Di sicuro non mancheranno i colpi di scena per i telespettatori, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Delia e Alberto, che infatti dovranno vivere un momento di forte tensione a causa della giovane paziente Rosa e del suo caso. La seconda puntata prevede la messa in onda di due nuovi episodi, su cui non mancano le anticipazioni.

Il primo episodio, dal titolo “Padri e figlio“, della seconda puntata di “Cuori” è focalizzato sulla visita del Vescovo. Tutti saranno in attesa perché il suo parere positivo potrebbe essere prezioso per sbloccare fondi importanti per realizzare il trapianto di cuore. Questo vuol dire che ovviamente tutto deve filare liscio, nel modo giusto, altrimenti l’ambizioso progetto rischia di saltare con gravi conseguenze.

Cuori, anticipazioni 24 ottobre: episodio 3 e 4

Questo è anche l’episodio in cui in ospedale arriva una giovane paziente, Rosa, che creerà delle nuove tensioni tra Delia e Alberto. Le anticipazioni relative alla seconda puntata della fiction “Cuori” rivelano che Alberto, dopo averla visitata, riterrò opportuno operarla il prima possibile, mentre Delia è di parere diverso, essendo convinta che la ragazza non abbia bisogno di sottoporsi a questo tipo di operazione. A seguire domenica prossima, 24 ottobre 2021, il secondo episodio della seconda puntata, dal titolo “Inutili Bugie“, nel quale le condizioni della paziente Rosa continueranno ad essere preoccupanti, anche se si stabilizzeranno.

Mosca allora deciderà di dare un ultimatum a Delia: se entro 48 ore non riuscirà a trovare una soluzione, prenderà in mano le redini della situazione decidendo autonomamente cosa fare. Il colpo di scena nella fiction “Cuori” però è dietro l’angolo: Rosa scomparirà nel nulla. La paziente scapperò dall’ospedale, facendo perdere le sue tracce. Quindi, bisogna trovarla prima che sia troppo tardi per lei.

