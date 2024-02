ANTICIPAZIONI DOC 3 NELLE TUE MANI/ Settima puntata 29 febbraio 2024: Agnese svela finalmente verità a Fanti

Anticipazioni Doc 3 Nelle tue mani, Agnese svela la verità ad Andrea Fanti: cos’è successo nel passato

Si è appena conclusa la sesta puntata di Doc 3 Nelle tue mani ed i colpi di scena non sono mancati. Andrea Fanti (Luca Argentero) e Giulia Giordano (Matilde Gioli) hanno fatto pace, si sono ritrovati e tra i due è scoccato un nuovo bacio. La serenità del Doc, però, non è destinata a durare. Nel frattempo nei guai ci è finita la giovane specializzanda Martina: un suo amico ha scoperto che lavora pur non essendo laureata: cosa avrà intenzione di fare?

Dalle anticipazioni sulla puntata del 29 febbraio del 2024 si scopre poi che Martina confesserà a Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon) di non avere la laurea. Ovviamente il giovane si arrabbierà tantissimo, è un reato esercitare la professione di medico senza essere laureato, ma il colpo di scena più grande sarà un altro. Agnese finalmente rivelerà la verità ad Andrea. Che cosa nasconde davvero? Del resto in questa terza stagione i misteri e gli intrighi sono tantissimi.

Doc 3 Nelle tue mani, anticipazioni puntata del 29 febbraio 2024: Giulia è in crisi

Sta andando in onda una nuova puntata di Doc 3 Nelle tue mani ma dalle anticipazioni sulla 7^ puntata del 29 febbraio 2024 si scopre che cosa succederà ad Andrea Fanti e tutti i protagonisti che gravitano attorno al policlinico Ambrosiano. Dagli spoiler si scopre che il Doc continuerà a cercare di recuperare la memoria ma non solo non può contare sull’aiuto di Agnese, che gli nasconde qualcosa di molto importante ma neanche in Giulia che invece è totalmente assorbita dal lavoro.

Nel dettaglio, dalle anticipazioni su Doc 3 Nelle tue mani si scopre che nel 13° episodio dal titolo Legami, Giulia sarà in crisi perché mancherà pochissimo tempo per poter consegnare la sua ricerca ma lei non riesce più a concentrarsi sul suo lavoro. Dall’altra parte anche il Doc Andrea Fanti avrà la testa per aria. A fatica cercherà di stare dietro a tutto ed a complicare la situazione ci penserà la figlia Carolina che deciderà di stare qualche giorno in citta. Mel frattempo in ospedale arriva una paziente speciale, la sorella di Lin. L’arrivo della giovane metterà la giovane specializzanda davanti a fare i conti con il passato della sua famiglia ed affrontare il rapporto conflittuale con il padre.

Anticipazioni Doc 3 Nelle tue mani, 7^ puntata del 29 febbraio 2024: verità sconvolgente per Andrea Fanti

Dalle anticipazioni sulla puntata del 29 febbraio 2024 di Doc 3 Nelle tue mani si scopre anche che cosa succederà nel 14° episodio dal titolo Vivere. Giulia continuerà ad essere in crisi ma i suoi problemi si ingigantiranno sempre di più e dovrà prendere una decisione importante che riguarda sia la sua carriera che anche la sua vita privata. E tale scelta non sarà senza conseguenze. Nel frattempo ci sarà anche un nuovo caso per Damiano, dovrà prendersi cura di Elisabetta.

Le anticipazioni sulla 7^ puntata di Doc 3 Nelle tue mani svelano che nel corso del quattordicesimo episodio Riccardo si occuperà di un caso molto delicato che lo riporterà indietro nel passato e a fare i conti con la prematura e mai del tutto superata morte di Alba. Ed infine ci sarà un clamoroso colpo di scena che riguarda Andrea Fanti: si avvicinerà pericolosamente alla verità che Agnese gli ha sempre tenuto nascosta grazie a Lin e Federico che continuano a lavorare sul database.

Insomma, dalle anticipazioni sulla 7^ puntata di Doc 3 Nelle tue mani si scopre che il Doc Andrea Fanti si riavvicinerà sempre più pericolosamente alla verità. Che cosa gli sta nascondendo l’ex moglie Agnese? E non è tutto perché anche dal punto di vista privato la storia d’amore con la dottoressa Giulia Giordano sarà piena di alti e bassi.











