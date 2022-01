Anticipazioni Doc Nelle tue mani 2, terza puntata 27 gennaio/ Andrea aiuta Agnese

Doc Nelle tue mani 2 terza puntata 27 gennaio

La terza puntata di “Doc Nelle tue mani 2” andrà in onda giovedì 27 gennaio alle 21.25 su Rai 1. La seconda stagione della fiction con Luca Argentero è iniziata lasciando aperti molti punti interrogativi, sopratutto sulla morte del dottor Lazzarini. Lorenzo, risultato il paziente zero, ha contratto il Covid: ma è stato davvero il virus a ucciderlo? In un sogno del dottor Fanti, Andrea toglie l’ossigeno al collega: è successo davvero o Doc ha dei sensi di colpa sulla morte dell’amico? Mistero anche intorno alla figura di Cecilia Tedeschi, interpretata da Alice Arcuri. Il nuovo primario sembra remare contro Doc e la sua squadra, ma è davvero così cattiva come sembra? “Non è cattiva al 100 per centro. Dietro c’è una sua storia personale che verrà fuori”, ha rivelato l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Intanto vediamo le anticipazioni della prossima puntata di “Doc Nelle tue mani 2”

Doc Nelle tue mani 2 anticipazioni episodio “L’attenzione” e “Il gusto di vivere”.

Nel quinto episodio di “Doc Nelle tue mani 2” dal titolo “L’attenzione” il dottor Fanti è ormai in diretta competizione con Cecilia Tedeschi e si prende diversi rischi. Andrea approfitta della situazione per coinvolgere e aiutare anche Agnese, che, a causa dell’inchiesta in corso sulla gestione dell’ospedale durante la pandemia, ha dovuto lasciare l’incarico di direttore sanitario e tornare a fare il medico. Nel sesto episodio intitolato “Il gusto di vivere” Doc e il chirurgo Valenti entrano in conflitto a causa di Carolina, figlia di Fanti. Seguendo il caso di un ragazzo con genitori molto presenti, Andrea è costretto a mettersi in discussione come padre. Gabriel ed Elisa seguono il caso di uno chef stellato molto aggressivo: per i due diventa l’occasione per affrontare il loro passato insieme.

