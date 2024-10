La firma di Dick Wolf è una garanzia e l’hype compulsivo per ogni appuntamento lo conferma; dal 2018 – data del suo esordio negli Stati Uniti d’America – FBI Most Wanted è tra gli appuntamenti più attesi dagli appassionati del genere, dagli amanti dei racconti densi di colpi di scena e ben ritagliati nel contesto poliziesco. La quinta stagione della serie tv è stata un mix di emozioni e, per i prossimi appuntamenti, l’adrenalina è destinata a salire in maniera vertiginosa. Per chi non vede l’ora di scoprire i prossimi accadimenti, ecco servite le anticipazioni FBI Most Wanted 5 per la prossima puntata in onda il 9 ottobre 2024.

Le anticipazioni FBI Most Wanted 5 – prossima puntata 9 ottobre 2024 – partono chiaramente dalle ultime vicende lasciate in sospeso con protagonisti gli elementi cardine della Fugitive Task Force. L’attenzione sarà presto incanalata da un delitto piuttosto rilevante: un informatore della polizia, legato alla criminalità organizzata, viene brutalmente assassinato. Un duro colpo per le indagini dato che l’uomo in questione poteva rivelare alcuni dettagli sui meccanismi della mafia e sul ruolo del boss.

Ray e Cora, il matrimonio si avvicina ma… Le anticipazioni di FBI Most Wanted 5, prossima puntata 9 ottobre 2024

Le anticipazioni FBI Most Wanted 5 proseguono con la frenetica caccia all’uomo da parte della Fugitive Task Force: l’obiettivo è trovare gli assassini e incastrare finalmente il boss della banda criminale. Nel frattempo, Hana ed Ethan avranno modo di parlare come mai erano riusciti prima d’ora; le incomprensioni del passato sembreranno finalmente superate e l’intensità del rapporto potrebbe portare a risvolti decisamente più rosei.

Il secondo episodio che andrà in onda nella prossima puntata – 9 ottobre 2024 – stando alle anticipazioni FBI Most Wanted 5 partirà da una circostanza piuttosto gravosa per la Fugitive Task Force. Un uomo fuori di senno minaccerà l’intera città di Manhattan con un potente ordigno esplosivo che rischia di mettere a repentaglio la vita di migliaia di persone. Non mancheranno anche risvolti per le linee parallele della trama; il matrimonio tra Ray e Cora si avvicina e l’uomo inizia a prendere consapevolezza del grande passo.

