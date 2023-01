ANTICIPAZIONI FOSCA INNOCENTI 2 ULTIMA PUNTATA 3 FEBBRAIO 2023/ Chi ha ucciso il profumiere?

Fosca Innocenti 2, anticipazioni ultima puntata 3 febbraio su Canale 5

Fosca Innocenti 2 sta già per giungere al termine. La seconda stagione della fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada nel ruolo della protagonista si conclude con la quarta puntata, in onda venerdì 3 febbraio. Il titolo dell’episodio della fiction con Vanessa Incontrada è “Il re dei profumi” e ci anticipa sin da subito che sarà un deposito di profumi a finire nelle indagini della protagonista.

La quarta puntata di Fosca Innocenti 2 vedrà Fosca indagare su un deposito di profumi e un omicidio; al contempo la protagonista affrontare al fianco di Cosimo l’ardua sfida di mantenere il casale. Riusciranno nell’impresa? E a cosa porteranno le nuove indagini? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Fosca Innocenti 2, anticipazioni ultima puntata

Fosca Innocenti 2 si avvicina al termine: venerdì 3 febbraio va in onda la quarta, nonché ultima puntata della fiction di Canale 5 con protagonista Vanessa Incontrada. Il vicequestore trema perché Lapo è arrivato a un punto di svolta, trovando qualcuno disposto ad acquistare il casale. Questa brutta notizia non ci voleva perché rischia di minare il ritrovato rapporto tra lei e l’amato Cosimo. Oltre alle vicende personali, la protagonista si troverà a indagare sul consueto omicidio in quel di Arezzo, aiutata dal supporto della sua infallibile squadra quasi tutta al femminile: l’ispettrice Rosa, l’ispettrice Giulia, l’agente Pino e la PM Perego.

Andiamo alle anticipazioni sulla quarta e ultima puntata intitolata Il re dei profumi. Dopo essersi riconciliati in seguito al malinteso su Lapo, Fosca e Cosimo sono più uniti che mai, ma qualcosa rischia di distruggere l’atmosfera romantica tra loro. Infatti si scopre che Lapo ha trovato un acquirente per il casale. Per Fosca non c’è un minuto da perdere: deve trovare una soluzione e impedirgli la vendita, poiché in quello stabile è racchiusa tutta la sua infanzia e la vita della sua famiglia, e non può perderlo così facilmente.

Fosca Innocenti 2, la trama dell’episodio dal titolo “Il re dei profumi”

Le anticipazioni sull’ultima puntata di Fosca Innocenti 2 ci rivelano inoltre che il vicequestore si troverà a indagare sul classico caso della settimana. Stavolta lei e la sua squadra dovranno capire chi ha ucciso un esperto di profumi, che è stata colpito a morte nel corso di un importante concorso. Fosca e le ispettrice Rosa e Giulia indagano e ben presto giungono sul luogo di un antico deposito di profumi; lì, i poliziotti trovano il corpo di un giovane, un’altra vittima. Costui era considerato talmente talentuoso e fortunato che si era attirato le invidie di molti suoi colleghi. Inoltre, nel suo passato c’era un mix di relazioni tossiche che rende ancora più complicate le indagini. Tra i possibili sospettati c’è il padre adottivo, che però sembra nasconde qualcosa a Fosca e la sua squadra.

